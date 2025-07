‘Cuidar +’ leva serviços e cidadania aos moradores do Taipa e Costa e Silva

A manhã desta terça-feira (8) foi marcada pela realização da ação social ‘Cuidar +’, que atendeu moradores do Taipa e Costa e Silva, em João Pessoa. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), com apoio de outras secretarias municipais, a iniciativa aconteceu na Cozinha Comunitária do Taipa, das 8h às 12h, reunindo uma série de serviços em um único espaço.

Foram atendidas 282 pessoas, que acessaram serviços de corte de cabelo, assessoria jurídica, vacinação, atendimento médico, orientações sobre programas como Pão e Leite e Auxílio Moradia, além de serviços do Sine, Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e do programa Remédio em Casa.

De acordo com a secretária executiva de Desenvolvimento Social da Prefeitura de João Pessoa, Alyne Moreira, esta foi a segunda edição do ‘Cuidar +’, a primeira aconteceu no bairro do Cristo, na comunidade de Bela Vista. “A ação no Taipa, Costa e Silva, tem proporcionado momentos de interação significativa, com a participação de beneficiários de nossos programas sociais e de outras secretarias. Estamos satisfeitos em aproximar os serviços da Prefeitura da população, garantindo os direitos dos cidadãos e assegurando que o papel da gestão municipal seja desempenhado com excelência. Nosso papel na Cozinha Comunitária não se limita a fornecer alimentação; buscamos, também, fomentar a criação de laços com nossos serviços e promover a interação entre os participantes. Este trabalho é contínuo e representa uma conquista do trabalho que vem sendo desenvolvido diariamente”, destacou.

Quem passou pela Cozinha Comunitária aprovou a iniciativa. Joyce da Silva, que levou a filha para se vacinar e buscou informações sobre o Auxílio Moradia, ressaltou a importância de ter tantos serviços reunidos no mesmo local. “A ação aqui na Cozinha facilita demais, muitos serviços no mesmo local e a gente não precisa se deslocar pra longe pra resolver as coisas”, comentou.

Beneficiada há quatro anos com almoço e jantar gratuitos na Cozinha Comunitária, Fernanda Maria aproveitou o dia para atualizar o cadastro do Bolsa Família e se informar sobre o programa Pão e Leite. “Tudo que tem de serviço aqui hoje estou gostando, principalmente porque não vou precisar sair pro Centro da cidade para resolver minha atualização do Bolsa Família e aproveito pra fazer outros atendimentos”, afirmou.

Com ações como essa, a Sedes reforça o compromisso de aproximar a gestão pública da população, oferecendo serviços essenciais de forma acessível e integrada.