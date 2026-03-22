Praça de Esportes na rua Manoel Theodoro é mais uma estrutura recuperada pelo Projeto Colorindo a Terra da Bonita

Uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb) e de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit), o projeto Colorindo a Terra da Bonita, que está espalhando cores, vida e alegria em toda São José do Seridó, traz mais resultados para conhecimento da população local.





“Desta vez as intervenções do Projeto foram feitas na Praça de Esportes, localizada rua Manoel Theodoro. Revitalizamos toda pintura deste importante equipamento esportivo e de convivência dos são-josé-seridoenses”, pontuou o prefeito Jackson Dantas, lembrando que na Praça a Gestão Municipal também já havia recuperado a estrutura física do parquinho infantil que estava em situação de abandono.





Ainda de acordo com o gestor, a Praça de Esportes também recebeu outras intervenções do Poder Executivo Municipal, a exemplo da melhoria da jardinagem e do plantio de árvores nativas, faltando apenas a recuperação do campinho de areia.





“As melhorias estruturais e de embelezamento de equipamentos públicos continuarão sendo feitas e o Projeto, que está encantando toda a cidade, já aponta muitos resultados positivos. Nesse momento, nossa gestão está direcionando esforços na recuperação do Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros e da Praça Manoel Sabino Filho, localizada na rua Treze de Maio”, concluiu o gestor.





ESTRUTURAS REVITALIZADAS





Até o momento, o projeto revitalizou pela cidade: meio-fio de todas as ruas; Unidade Mista de Saúde Maria Aparecida Dantas; largo de São José; praça Justino Dantas; Museu Tropeiros do Seridó (Mumutrops); Prédio da Semthas (Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social) na Caatinga Grande; Mercado Público; lombadas do centro; Jerimum, faixas de pedestres, lombadas e postes de ferro da avenida Miguel Cirilo, que também ganharam nova iluminação; e Praça de Eventos.





ILUMINAÇÃO

O projeto Colorindo a Terra da Bonita também trouxe mais iluminação e vida para o município durante os festejos alusivos ao padroeiro São José. Na oportunidade, a cidade ganhou iluminação decorativa na Igreja Matriz de São José, no largo da estátua de São José, no Mercado Público, no início da rua Manoel Teodoro, na Praça de Eventos e nos pórticos da cidade.





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