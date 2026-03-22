Seinfra inicia semana com serviços da operação tapa-buraco em 17 bairros

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), inicia a semana com a operação tapa-buraco em 17 bairros da Capital. O serviço, que é realizado diariamente e que conta com várias equipes, garante vias mais seguras para condutores e pedestres.

Nesta segunda-feira (15), o serviço passará pelas seguintes localidades: Aeroclube, Bessa, Alto do Céu, Costa e Silva, Mandacaru, Cruz das Armas, Valentina, Gramame, Mangabeira, Distrito Industrial, Bairro dos Estados, Ernani Sátiro, Grotão, Bairro dos Ipês, Jardim Oceania, Tambaú e Cabo Branco.

Na programação do dia, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede nos bairros de Manaíra, João Paulo II, Funcionários, Geisel, Tambauzinho, José Américo, Torre, Gramame, Cabo Branco, Tambaú, Valentina, Esplanada e Colibris.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.