Zico, ídolo do Flamengo, palestrará no II Congresso Paraibano de Municípios em João Pessoa

O ex-jogador Zico será a principal atração da abertura do II Congresso Paraibano de Municípios e da Feira de Oportunidades e Negócios (Confep), nesta quarta-feira (2), no Centro de Convenções de João Pessoa. A palestra do ídolo do Flamengo acontecerá às 20h, logo após a cerimônia oficial, marcada para as 18h30, no Teatro Pedra do Reino.

Zico na Paraíba: maior ídolo da história do Flamengo vai palestrar em João Pessoa no dia 17 de julho (Foto: Paula Reis/Flamengo). (Foto: Paula Reis/Flamengo)

O evento, realizado pela Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup) em parceria com o Governo do Estado, segue até sexta-feira (4) e reúne prefeitos, secretários e gestores municipais para discutir soluções para a administração pública.

A programação do primeiro dia começa às 9h, com o evento “Prefeitas do Futuro”, voltado à liderança feminina na gestão pública. Ao longo do congresso, serão realizadas palestras, painéis e oficinas sobre cidades conectadas, governo digital, cooperação institucional e desenvolvimento econômico.

