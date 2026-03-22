Grêmio Vila Olímpica Parahyba é vice-campeão por clubes no Norte–Nordeste de Natação

O Grêmio Vila Olímpica Parahyba conquistou a 2ª colocação geral por clubes no Festival Norte–Nordeste de Natação Pré-Mirim a Petiz, realizado nos dias 12 e 13 de dezembro de 2025, em Maceió, capital de Alagoas. A competição reuniu equipes das regiões Norte e Nordeste e contou com provas voltadas às categorias de base da modalidade.

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A equipe paraibana encerrou o evento com 1.031 pontos, ficando atrás apenas do Sport, de Pernambuco, na classificação geral. O resultado foi construído a partir do desempenho coletivo dos atletas Mirim e Petiz ao longo das disputas, com presença constante entre os primeiros colocados nas provas individuais e nos revezamentos.

Além da pontuação, o Grêmio Vila Olímpica Parahyba também se destacou no quadro geral de medalhas. Ao todo, o clube conquistou 34 medalhas, sendo 11 de ouro, 10 de prata e 13 de bronze. Os números refletem a regularidade da equipe durante os dois dias de competição e a participação efetiva dos nadadores em diferentes provas do programa.

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