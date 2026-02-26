Semob-JP define plano operacional para corridas do Circuito Music Run – Etapa Axé, neste domingo

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) vai apoiar a realização do Circuito Music Run – Etapa Axé, neste domingo (23), com percursos de 5km e 10km. Para o evento foram escalados 25 agentes mobilidade e oito viaturas, que ficarão distribuídos em locais estratégicos em toda a extensão das corridas para garantir a segurança dos participantes e a mobilidade viária nos trechos de passagem dos atletas.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, recomendou atenção dos motoristas ao transitarem próximos aos trechos das corridas. “Recomendamos aos condutores de veículos quando se aproximarem dos locais das disputas, que reduzam a velocidade para evitar possíveis sinistros de trânsito, contribuindo tanto com a segurança viária, quanto com a prática esportiva, tão importante para a nossa qualidade de vida. Hoje, João Pessoa se destaca no cenário nacional de corridas de rua”, disse o gestor.

Percursos – A largada das corridas será, às 6h, na Estação Cabo Branco, no Altiplano. No percurso de 5km, os corredores seguirão pela Av. João Cirilo, APCEF-PB, ruas Aderbal Maia Paiva, Luzinete Formiga, Ricardo de Albuquerque Campos, volta à Av. João Cirilo, Av. Panorâmica, com retorno no Posto Federal.

No percurso de 10km os atletas seguirão para a Av. Cabo Branco, até o retorno no Hotel Ibis, depois Av. João Cirilo, APCEF-PB, ruas Aderbal Maia Paiva, Luzinete Formiga, Ricardo de Albuquerque Campos, volta à Av. João Cirilo, Av. Panorâmica, até o retorno no Posto Federal. As corridas serão finalizadas na Estação Cabo Branco, às 8h.

“Todo o percurso será acompanhado de perto por nossas equipes de agentes de mobilidade, em pontos fixos e móveis em viaturas, para garantir a segurança de todos os envolvidos no evento esportivo, tanto os atletas, quanto os espectadores. Nossos agentes de plantão no Centro Operacional de Trânsito e Transportes (COTT) também vão acompanhar remotamente as corridas, por meio das câmeras de monitoramento, somando-se e contribuindo decisivamente com o trabalho dos agentes de mobilidade em campo”, destacou Sanderson Cesário, diretor de Operações da Semob-JP.