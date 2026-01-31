Funjope abre inscrições para seleção de elenco da Paixão de Cristo



28/01/2026 |

21:00 |

107

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta quarta-feira (28), o edital para escolha do elenco da Paixão de Cristo 2026. O período de inscrições para atores, atrizes e figurantes para atuação no espetáculo segue até o dia 13 de fevereiro. A inscrição deve ser feita na plataforma JPCultura, no endereço eletrônico: https://jpcultura.joaopessoa.pb.gov.br/. O valor total do edital é de R$ 179.520,00 e serão selecionados 40 artistas.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, declara que, com esse edital, a Prefeitura de João Pessoa está intensificando a preparação para a realização do espetáculo Paixão de Cristo que é realizado há quatro anos consecutivos, sempre em frente ao Centro Cultural São Francisco, no Centro Histórico da Capital.

“É um espetáculo bonito, grandioso, que reúne uma multidão para renovar sua fé e suas esperanças em torno da vida de Jesus. Nós estamos selecionando atores e atrizes que vão compor o elenco. A Paixão de Cristo de João Pessoa tem se notabilizado por ser um momento de valorização e estímulo à cena do teatro local. Empregamos de uma só vez entre 40 e 45 profissionais do teatro, além dos técnicos, totalizando uma média de 120 pessoas envolvidas na montagem desse espetáculo”, afirmou o diretor.

O processo seletivo acontece em duas etapas: a primeira será a análise de documentação, currículo e material enviado na inscrição; já a segunda será a audição presencial.

A seleção será realizada por uma banca composta pelo diretor do espetáculo e dois assistentes de direção, designados por Portaria da Diretoria Executiva da Funjope que será publicada no Diário Oficial e no Portal da Transparência de João Pessoa.

Para saber quem pode se inscrever, cotas, documentos necessários, basta acessar o edital no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=11940. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone: (83) 3213-4406 ou pelo e-mail: [email protected].