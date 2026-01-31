sábado, janeiro 31, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

Gestão Municipal articula ações com secretarias para minimizar os impactos da crise hídrica em São José do Seridó.

admin1




A gestão Municipal de São José do Seridó, através do Prefeito Jackson Dantas, por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hidricos ( SEMAPE) e Secretaria de Obras, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT), tem buscando alternativas visando melhorar a segurança da zona urbana e rural do municipal em razão das dificuldades enfrentadas em razão da estiagem.

Esta semana o prefeito reuniu em seu gabinete José Ivon Dantas (SEMAPE) e Kleber Costa ( SEMOPIT) além de colaboradores da SEMAPE e do senhor Nanam,agricultor da comunidade Caatinga Grande/Assentamento Seridó para discutir alternativas e buscar soluções para amenizar o sofrimento causado pela escassez da água que causa transtornos aos setores urbanos e rurais do municipio de São José do Seridó-RN.

A gestão Municipal de São José do Seridó, através do Prefeito Jackson Dantas, por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hidricos ( SEMAPE) e Secretaria de Obras, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT), tem buscando alternativas visando melhorar a segurança da zona urbana e rural do municipal em razão das dificuldades enfrentadas em razão da estiagem.


Esta semana o prefeito reuniu em seu gabinete José Ivon Dantas (SEMAPE) e Kleber Costa ( SEMOPIT) além de colaboradores da SEMAPE e do senhor Nanam,agricultor da comunidade Caatinga Grande/Assentamento Seridó para discutir alternativas e buscar soluções para amenizar o sofrimento causado pela escassez da água que causa transtornos aos setores urbanos e rurais do municipio de São José do Seridó-RN.

Você pode gostar também

Lucas Ribeiro visita áreas onde serão construídas a Policlínica Estadual e novo restaurante popular de Campina Grande — Governo da Paraíba

admin1

Sine-PB disponibiliza mais de 1.380 vagas de emprego em 12 municípios paraibanos — Governo da Paraíba

admin1

VIGÉSIMO TERCEIRO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA ATUAL GESTÃO TRAZ APENAS CINCO INFECTADOS PELA COVID EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1