Gestão Municipal articula ações com secretarias para minimizar os impactos da crise hídrica em São José do Seridó.
A gestão Municipal de São José do Seridó, através do Prefeito Jackson Dantas, por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hidricos ( SEMAPE) e Secretaria de Obras, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT), tem buscando alternativas visando melhorar a segurança da zona urbana e rural do municipal em razão das dificuldades enfrentadas em razão da estiagem.
Esta semana o prefeito reuniu em seu gabinete José Ivon Dantas (SEMAPE) e Kleber Costa ( SEMOPIT) além de colaboradores da SEMAPE e do senhor Nanam,agricultor da comunidade Caatinga Grande/Assentamento Seridó para discutir alternativas e buscar soluções para amenizar o sofrimento causado pela escassez da água que causa transtornos aos setores urbanos e rurais do municipio de São José do Seridó-RN.
