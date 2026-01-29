Desembargador é escolhido para vaga no TRE

Foto: reprodução/TV Cabo Branco

O desembargador João Benedito da Silva, do Tribunal de Justiça da Paraíba, foi escolhido nesta quarta-feira (28) para integrar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Paraíba. Ele assumirá a função a partir de 11 de março, atuando inicialmente como vice-presidente e corregedor.

Na mesma data o atual vice-presidente, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, tomará posse como presidente do TRE. Ele irá substituir o desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, cujo biênio se encerra em 10 de março.

Márcio Murilo e João Benedito irão conduzir os trabalhos no TRE durante as eleições de outubro deste ano. Os dois já presidiram o TJ paraibano.