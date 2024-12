veja as tendências para montar looks de Natal e Ano Novo

Veja as tendências para montar os melhores looks para Natal e Ano-Novo. Lookstudio/Freepik

Dezembro, o último mês do ano, chegou e com ele as festas de Natal e Ano Novo. O Jornal da Paraíba conversou com consultoras de imagem e estilo sobre como montar os melhores looks para aproveitar o Natal e o Ano Novo com estilo e conforto.

Além disso, especialistas explicam o que deve ser evitado na hora de montar um look para as celebrações e quais as melhores combinações de cores.

Looks para o Natal

Principais tendências para os looks natalinos

A consultora de imagem e estilo Camila Tejo explica que a escolha do look da noite de Natal terá relação direta com o estilo pessoal de cada um. Além disso, é importante priorizar roupas que possam ser aproveitadas em outras ocasiões como: no trabalho, em eventos familiares ou até mesmo no dia a dia.

Outro ponto importante, que a especialista lembra é, para considerar em qualquer look de data especial é a adequação ao ambiente e a ocasião. Atentem-se para estarem confortáveis, representadas, mas à altura do evento.

Destaques da estação

Com o calor chegando, Camila indica que é melhor focar na utilização de peças confortáveis, fluídas e com tecidos naturais como o algodão e o linho. Ela ainda destaca o uso de vestidos, calças e saias, que são peças mais leves, confortáveis e fluídas.

Quais são as cores que vão bombar nessa estação

Para essa época do ano verde e vermelho são as cores mais tradicionais, contudo, existem mais combinações disponíveis.

O baby blue é uma grande tendência da temporada, assim como o amarelo manteiga e o rosa bebê. As peças metalizadas também são uma boa opção, Camila comenta que eles trazem modernidade, elegância e criatividade para a imagem pessoal.

E essa é a época do ano que mais amamos brilhar! Apostem em acessórios (bolsas, sapatos e cintos) em tons metalizados que vocês consigam usar com facilidade no dia a dia Camila Tejo – consultora de imagem e estilo

Melhores combinações para looks natalinos

As especialistas Camila e Clara Torres passaram uma lista de indicações das melhores combinações de cores junto com as cores mais esperadas para esse Natal, são elas:

Roupa vermelha e acessórios verdes

Roupa verde e acessórios vermelhos

Vermelho escuro e bordô

Verde musgo e verde floresta

Dourado suave e metálico

Prata e champanhe

Azul marinho e azul celeste

Rosa queimado e lilás suave

Vermelho e Dourado

Bordô e Champagne

Azul Marinho e Prata

Metalizados (Prata, Ouro e Bronze)

Se você é mais criativa, mas quer seguir a tradição, aposte em combinações que usem o vermelho: pink+vermelho, verde+vermelho, azul+vermelho. Porém, se você quer ousar no look e seguir as tendências do verão: aposte nos tons claros, suaves e pastéis Camila Tejo – consultora de imagem e estilo

O que não utilizar na hora de montar um look natalino?

Clara Torres comenta que deve peças que não representem você, que foram escolhidas apenas porque a vendedora disse que está na moda, devem ser evitadas. “Você precisa se sentir confortável e representada pela roupa”.

Ela complementa que cores muito vibrantes ou “fora do clima” devem ser evitadas.

Cores muito chamativas ou não relacionadas ao espírito do Natal, como neon, cores muito saturadas. Essas cores podem criar um contraste excessivo com o tema tradicional do Natal, que foca em tons mais sóbrios, terrosos e metálicos, além de passar uma sensação de informalidade excessiva para a ocasião Clara Torres – consultora de imagem e estilo

Já Camila Tejo fala que não há a indicação de evitar qualquer cor, mas o preto para ocasiões como o Natal e o ano novo acaba não sendo muito utilizado por conta da mensagem que ele transmite: o luto.

Roupas muito casuais, segundo Clara, também devem ser evitadas já que “o Natal é uma data festiva e familiar, então é importante escolher roupas que transmitam respeito à ocasião. Looks muito ousados podem ser inadequados para algumas celebrações mais tradicionais ou em família”.

Looks para o Ano Novo

Reutilizar o look do Natal ou criar um novo look?

Sobre reutilizar o look do Natal, Camila comenta que “⁠tudo depende da sua criatividade e orçamento. Você pode estilizar a roupa com acessórios e transformar completamente o visual, mas não tem problema em querer usar algo diferente no ano novo”.

Especialistas falam sobre repetir ou investir em um novo looks para as festas de Ano-Novo. Freepik

Inovar nas cores ou investir no branco clássico?

Camila comenta que investir ou não no branco para o ano novo depende do estilo de cada um. Segundo ela, o branco transmite a mensagem do novo, do recomeço, por isso a sua utilização no ano novo.

Eu vou de branco esse ano, mas se você quiser usar cor, use uma que represente a mensagem que você deseja para esse novo ciclo Camila Tejo – consultora de imagem e estilo

Já Clara Torres explica que usar roupas claras é uma das características mais legais do Ano Novo. Ela sugere deixar os tons escuros para outra ocasião.

O branco é um clichê, principalmente em looks com brilhos, lantejoulas e paetês. Mas se você gosta dessa tradição, não fuja dela e seja feliz no clichê mais paz e amor do ano Clara Torres – consultora de imagem e estilo

Mas se a ideia é fugir desse caminho, Clara recomenda apostar em tons mais claros e não muito vivos de azul, verde ou sua cor preferida. A ideia é manter o ar de leveza que a festa pede e, quem sabe, “harmonizar” com as vibrações que você quer para sua passagem do ano.

Tons de bege são ideais para quem não quer tirar os pés das cores claras e quer apostar em um mood “quiet luxury”, luxo silencioso. Está super em alta tons um pouquinho mais amarelados, que lembram um tom de manteiga. O off-white também é uma escolha mais interessante do que o branco puro, é mais contemporâneo Clara Torres – consultora de imagem e estilo

O que não utilizar na hora de montar um look de Ano Novo?

Na hora de montar um look para o Ano Novo há algumas escolhas que podem comprometer o visual ou não se alinhar com a energia da celebração.

Se a festa é tradicionalmente mais clara, evite cores ou estilos completamente fora desse contexto. Tons muito escuros, como preto, são raramente usados por simbolizarem introspecção em um momento de celebração Clara Torres – consultora de imagem e estilo

Além disso, Clara indica evitar acessórios muito chamativos, especialmente se sua roupa já tiver brilho ou detalhes marcantes. Evite tecidos ou materiais muito grossos, especialmente em climas quentes. Prefira opções leves, como algodão, seda ou linho, que trazem frescor e elegância.

Pijamas, chinelos ou roupas de academia não são adequados, mesmo para celebrações mais simples. Aposte em peças casuais, mas bem cuidadas, para manter o espírito da ocasião Clara Torres – consultora de imagem e estilo

Especialistas falam sobre o que não fazer na hora de montar um look para o Ano-Novo.. ArthurHidden/Freepik

Moda e looks para o Natal e Ano Novo

Vale lembrar que existem várias vertentes no mundo da moda, do maximalismo ao techwear, do boho chic ao preppy. As especialistas deram apenas dicas de como montar looks para celebrar o Natal e Ano Ano, essas indicações devem auxiliar, não alterar o estilo pessoal de cada um.