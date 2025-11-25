Funesc realiza Festival Pretitudes com semana dedicada à potência da arte negra — Governo da Paraíba

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) realiza, a partir de segunda-feira (24), a edição de 2025 do Festival Pretitudes, promovido em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana (Semdh). O evento integra as ações do Novembro Negro e segue até o dia 30 deste mês, com atividades gratuitas e a participação de artistas negros selecionados por edital.

As primeiras atividades acontecem na Escola Estadual Daura Santiago Rangel, localizada no bairro José Américo, que recebe duas ações formativas de literatura. Na segunda-feira, Igor Alexandre ministra a oficina “Diversidade Étnico-racial e combate ao racismo”. Na terça-feira, é a vez de “Palavra é lança: poesia preta como resistência”, com Djully Bernado (Psicopreta).

Na sexta-feira (28), a cineasta Carine Fiúza conduz, às 14h, no Cine Banguê, a ação formativa “Panorama do cinema negro paraibano: memória, autoria e narrativas insurgentes”. Às 19h, no mesmo local, haverá sessão de cinema com os filmes Calunga Maior (Thiago Costa), Azeite da Retomada (Rafa Das Folhas) e Aláfia (Cecília Fontenele), seguida de debate com seus realizadores.

De sexta (28) a domingo (30), os artistas Maike Araújo, Ezn ART, Kalu Pereira e José Messias realizam pinturas em grafite no estacionamento do Espaço Cultural.

No sábado (29), a partir das 14h, acontecem as ações formativas de acrobacias e malabares, com Berg Pereira; flauta e pífano, com Elen Santana; danças negras da Bahia e swingueira paraibana, com Mirela Ferreira e dramaturgias negras, com David D. Marinho. Todas as atividades acontecem no Espaço Cultural (veja programação completa ao final do texto).

Ainda no sábado, a partir das 19h, o Teatro Paulo Pontes recebe a Preta Cena, com apresentações de Palhaço Gatinho, (circo), Chirley Kelle (circo), Mayara (teatro), Robson Oliver (circo), BgirlTati (dança) e Juan Pedro (dança).

Noite da Música Preta – O encerramento da programação será no domingo (30), com mais uma edição da Noite da Música Preta, no Teatro Paulo Pontes. O show começa às 19h e conta com os artistas Afrosonoro, Cecília Albuquerque, Gaby Hardman, Laíz de Oyá, M.a.r.i.a, Nalva de Rita de Chicó, Andrei Lira e Toni Silva.

Pretitudes – A iniciativa busca reconhecer e visibilizar a produção cultural desenvolvida por artistas negros e negras no estado da Paraíba, com vistas ao enfrentamento das desigualdades raciais e ao fortalecimento das redes de trocas artísticas entre esses e essas artistas. Para a edição de 2025, foram selecionados 28 artistas negros e negras nas linguagens de artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro. Além de apresentações, a programação conta com ações formativas em escola pública estadual e no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

Confira a programação:

24/11, segunda-feira

13h – Ação formativa literatura – Diversidade Étnico-racial e combate ao racismo, com Igor Alexandre

Local: ECIT Daura Santiago Rangel

25/11, terça-feira

13h – Ação formativa literatura – Palavra é lança: poesia preta como resistência, com Djully Bernado (Psicopreta)

Local: ECIT Daura Santiago Rangel

28/11, sexta-feira

14h – Ação formativa audiovisual

Tema: Panorama do cinema negro paraibano: memória, autoria e narrativas insurgentes, com Carine Fiúza

Local: Cine Banguê

19h Sessão de cinema – Filmes: “Calunga Maior” + Debate com Thiago Costa, “Azeite da Retomada” + Debate com Rafa Das Folhas, “Aláfia” + Debate com Cecília Fontenele

Local: Cine Banguê

28 a 30/11, sexta a domingo

8h às 18h – pintura em grafite, com Maike Araújo, Ezn ART, Kalu Pereira e José Messias

Local: Estacionamento do Espaço Cultural

29/11, sábado

14h – Ação formativa circo

Tema: Corpos em movimento: acrobacias, malabares e aéreo como expressão da ancestralidade, com Berg Pereira

Local: Escola de Circo Djalma Buranhem (Espaço Cultural)

14h – Ação formativa música – Territórios de memória: a flauta, o pífano e o corpo em diálogo com a ancestralidade, com Elen Santana

Local: Sala 2, mezanino 2 (Espaço Cultural)

14h – Ação formativa dança – Gruva: Das Danças Negras da Bahia à Swingueira Paraibana, com Mirela Ferreira

Local: Sala 6, mezanino 2 (Espaço Cultural)

14h – Ação formativa teatro – Escrevivências Cênicas: Dramaturgias Negras para um Teatro Antirracista e Decolonial, com David D. Marinho

Local: Sala Roberto Cartaxo (Espaço Cultural)

19h – Preta Cena, com apresentações de Palhaço Gatinho, (circo), Chirley Kelle (circo), Mayara (teatro), Robson Oliver (circo), BgirlTati (dança) e Juan Pedro (dança)

Local: Teatro Paulo Pontes

30/11, domingo

19h – Noite da Música Preta, com shows de Afrosonoro, Cecília Albuquerque, Gaby Hardman, Laíz de Oyá, M.a.r.i.a, Nalva de Rita de Chicó, Andrei Lira e Toni Silva

Local: Teatro Paulo Pontes