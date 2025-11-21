João Azevêdo prestigia concerto em homenagem aos 80 anos da OSPB e destaca investimentos do Governo na cultura paraibana — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo prestigiou, na noite dessa quinta-feira (20), o concerto que comemorou os 80 anos da Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB), no Theatro Santa Roza, no Centro de João Pessoa e palco de muitas apresentações da OSPB ao longo dessas oito décadas de existência. Na ocasião, ele parabenizou a Orquestra e destacou os investimentos do Governo na cultura paraibana, como a revitalização do Santa Roza, entregue em agosto deste ano e na qual foram investidos mais de R$ 3,2 milhões, dentro de um projeto bem mais amplo — a revitalização do Centro Histórico da Capital.

Pouco antes do concerto, que teve a regência do maestro Gustavo de Paco de Gea, titular da OSPB, João Azevêdo destacou: “A Orquestra Sinfônica da Paraíba é um orgulho para todos nós — ela é um símbolo que representa não apenas a música erudita, mas também a música popular nos muitos concertos que fez com artistas de renome nacional e que hoje celebra uma vida longa, que são seus oitenta anos. Essa ‘Senhora de 80 anos’ tem dado muito orgulho à Paraíba. Por isso, estar hoje aqui, é uma grande alegria”.

João Azevêdo também evidenciou os investimentos que o Governo da Paraíba tem feito para fortalecer equipamentos como a OSPB. “Quero reafirmar o compromisso do nosso Governo com a Orquestra Sinfônica da Paraíba como um todo — a Orquestra Sinfônica Jovem, a Infantil —, que vai continuar tendo todo o apoio para que seja levada a mais pessoas, oferecendo a oportunidade de ouvir uma boa música. Para isso, outras ações têm sido adotadas pelo nosso time de Governo, como a revitalização desse importante equipamento cultural, que é o Santa Roza, onde a Orquestra Sinfônica já se apresentou inúmeras vezes”, afirmou.

O secretário de Estado da Cultura (Secult), Pedro Santos, também parabenizou a OSPB pelos seus 80 anos de fundação e destacou que a Orquestra chega a essa idade em um bom momento. “Esse concerto é um marco histórico para a Orquestra Sinfônica da Paraíba, que acumula momentos muito bonitos em sua trajetória, com grandes nomes que fazem parte da história da OSPB ao longo desses 80 anos. Os equipamentos públicos de cultura têm tido um olhar atento do Governo da Paraíba — a Orquestra passou, recentemente, para a administração da Secult e isso vai nos permitir incorporá-la no nosso planejamento para concertos fora de João Pessoa, por exemplo”, lembrou.

A presidente da Fundação Espaço Cultural (Funesc), Bia Cagliani, contou a relação pessoal que tem com a Orquestra Sinfônica da Paraíba. “Como gestora da Funesc, eu me orgulho muito de contribuir, minimamente, com essa Orquestra, principalmente como artista da cena — sou atriz e bailarina. Meu pai me ensinou a amar a música erudita, a entender uma orquestra como um corpo que se complementa, sendo essa grande unidade”, acrescentou.

A noite histórica para a OSPB, testemunhada por uma plateia lotada, foi aberta com a música “Uma Noite no Monte Calvo”, poema sinfônico do compositor russo Modest Mussorgsky, seguida por duas músicas no estilo armorial composta por maestros pernambucanos: “No Reino da Pedra Verde”, de Clóvis Pereira, e “Gavião”, de Cussy de Almeida.

á a “Symphony nº 9 (Novo Mundo), em Mi menor, Op. 95”, do compositor tcheco Antonin Dvorák, encerrou a apresentação comemorativa da OSPB, que, desde 4 de novembro de 1945, tem se consolidado como um dos mais importantes símbolos da música clássica no Nordeste e no Brasil.