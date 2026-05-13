‘Rebento’ e ‘Alma’, do diretor André Morais, integram programação do Espaço Cinema Passeio

Os filmes ‘Alma’ e ‘Rebento’ – este último produzido com recursos da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) – Prêmio Walfredo Rodriguez – integram a programação do Espaço Cinema Passeio do mês de maio. As produções são do diretor André Morais, que está lançando seu segundo longa-metragem nos Estados Unidos, também financiado pela Fundação. As sessões acontecem a partir das 16h e seguem até 31 de maio com exibição de filmes de curta e longa-metragem.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, declarou que a programação do Espaço Cinema Passeio começou de forma especial exatamente para caracterizar e marcar que este cinema é voltado para a valorização da produção de João Pessoa, da Paraíba e da produção audiovisual nacional.

“Nós vivemos um momento muito especial na nossa cultura. Temos uma produção longa, que precisa ganhar visibilidade e salas de exibição. Por isso, a decisão de fortalecer, na programação, o cinema local. Agradeço a todos os diretores e diretoras que estão aderindo ao nosso projeto. Estamos criando um espaço de cultura novo na cidade, de perfil pedagógico e educativo para o fortalecimento da produção audiovisual”, ressaltou.

O cineasta André Morais, que dirige Alma e Rebento – ambos na programação do Espaço Cinema Passeio – ressalta a importância desse momento: “Eu acho que é uma forma de consolidação do meu trabalho. Fico muito feliz e emocionado de estar com dois filmes na programação de abertura do Espaço Cinema Passeio”, inicia o diretor que também está em lançamento do seu segundo longa-metragem – Malaika – em Orlando (EUA), durante o Festival LABRFF (Festival Los Angeles Brazilian Film), também financiado pela Funjope, através do Prêmio Walfredo Rodriguez.

“Estamos fazendo essa programação no Espaço Cinema Passeio com Rebento e Alma, meus dois primeiros filmes, um curta e um longa, e também estou aqui lançando meu segundo longa-metragem. Me sinto feliz de estar nesse movimento, nesse ciclo de lançamento audiovisual que não é um trabalho só meu, envolve muitos artistas maravilhosos da Paraíba na frente e atrás da câmera. É isso que me deixa orgulhoso, ser porta-voz de tantas expressões que são nossas, não só os artistas, mas a geografia, nosso sotaque e nossa história sendo contada por nós mesmos e ocupando espaços de visibilidade. É isso que me deixa mais comovido nesse momento”, avaliou André Morais.

Para ele, a criação do Espaço Cinema Passeio é fundamental, sendo um espaço público que dá visibilidade ao audiovisual brasileiro, nordestino e paraibano. “Que também possa ser uma janela para trazer filmes que não tenham um espaço de visibilidade nos outros cinemas, nos shoppings. Que possa ser um espaço de abertura para a população, para que as pessoas tenham um acesso direto e gratuito ao cinema artístico, a um cinema comprometido com a linguagem. Eu acho que é louvável e fundamental que haja espaços assim. O Cinema Passeio é fundamental nesse ciclo de encontro com o público”, observou.

O diretor também falou sobre suas expectativas. “Que o público possa ter acesso aos meus filmes e aos filmes que estão na programação, a maioria cinema produzido na Paraíba. Que as pessoas possam conhecer, que possam ter acesso direto e possam reverberar esses filmes. Que os filmes possam sensibilizar, emocionar e trazer a discussão sobre a nossa própria história O cinema é um veículo importante para a construção da nossa identidade. Fico muito feliz de fazer parte desse momento. Espero ter outros filmes dentro da programação do Espaço Cinema Passeio e que o público possa se fazer presente nessas sessões”, completa.

Filmes – Com direção de André Morais, o filme Rebento tem 97 minutos de duração e foi produzido com recursos do Edital Walfredo Rodriguez de Produção Audiovisual da Funjope/Fundo Municipal de Cultura (FMC). O longa conta a história de uma mulher que, após cometer um crime, abandona casa e família em busca de um destino desconhecido.

Não se sabe quem é ela, nem o porquê de tal crime. O mistério sobre essa mulher é um dos pontos chaves da narrativa. No decorrer da história se chamará Maria, Rosa e Ana, talvez seja um deles o seu nome verdadeiro, talvez nenhum.

Ela andará durante um dia inteiro, abraçada a uma melancia e terá breves encontros que marcarão o seu dia e a sua vida, enfrentando um mundo às vezes hostil e às vezes delicado, na tentativa de conviver com o amor e o desamor que traz em si.

O longa recebeu 20 premiações, entre elas, Golden Sparrow de Melhor Filme e Melhor Atriz no Diorama International Film Festival, Nova Delhi, Índia, 2019, Prêmio Especial do Júri no Los Angeles Brazilian Film Festival, 2019, Melhor Diretor Estreante, Ator Coadjuvante, Montagem e Menção Honrosa de Fotografia no Oniros Film Awards, Itália, 2018. Também é vencedor dos prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Roteiro, Fotografia e Melhor Ator no 2º FestCine Pedra Azul, no Espírito Santo, e Melhor Filme e Melhor Atriz no Festival Internacional de Cinema Independente, São Paulo, 2018.

O outro filme, de André Morais, com coprodução da Universidade Federal da Paraíba e Centro Técnico Audiovisual (CTAv)/Fundação Nacional de Arte (Funarte), é ‘Alma’, um curta com 10 minutos de duração. A produção fala sobre uma criança, um olhar, mil mundos, contando um dia na vida de uma menina e sua doce percepção.

‘Alma’ recebeu diversas premiações, entre elas, Melhor Curta de Ficção no 7º Alucine Festival Latino Americano de Toronto/Canadá, Festival Signes de Nuit/ Paris – França, Projeto Cine-Viagem Latino – o curta foi exibido em 15 cidades da Argentina e Uruguai, Prêmio MEC Melhor Curta Universitário Brasileiro.

Confira a programação

Sexta-feira (8)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, o longa Rebento (direção de André Morais).

19h – Alma (diretor André Morais) e, logo depois, o documentário O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Sábado (9)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais).

19h – Alma (diretor André Morais) e, depois, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Domingo (10)

16h – Alma (diretor André Morais) e, em seguida, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira. 19h, A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, depois, Rebento (direção de André Morais).

Sexta-feira (15)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais).

19h – Alma (diretor André Morais) e O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Sábado (16)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais).

19h – Alma (diretor André Morais) e, logo depois, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Domingo (17)

16h – Alma (diretor André Morais) e, em seguida, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

19h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, logo depois, Rebento (direção de André Morais).

Sexta-feira (22)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais).

19h – Alma (diretor André Morais) e, logo depois, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Sábado (23)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais).

19h – Alma (diretor André Morais), e logo depois, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Domingo (24)

16h – Alma (diretor André Morais) e, em seguida, O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

19h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e, em seguida, Rebento (direção de André Morais).

Sexta-feira (29)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e Rebento (direção de André Morais).

19h – Alma (diretor André Morais) e O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Sábado (30)

16h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e Rebento (direção de André Morais).

19h – Alma (diretor André Morais) e O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

Domingo (31)

16h – Alma (diretor André Morais) e O Seu Amor de Volta (mesmo que ele não queira), com direção de Bertrand Lira.

19h – A Mulher Invisível (dirigido por R.B Lima) e Rebento (direção de André Morais).

Serviço

Local: Espaço Cinema Passeio

Ingressos: retirada gratuita 1 hora antes de cada sessão

Atenção: não é permitida a entrada com alimentos e bebidas na sala de exibição.