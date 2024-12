Lateral-esquerdo Hugo, do Botafogo, é emprestado ao Vitória para 2025

O lateral-esquerdo paraibano Hugo foi emprestado pelo Botafogo ao Vitória. Aos 23 anos, o jogador vai seguir atuando na elite do futebol brasileiro em 2025.

Hugo comemora com a camisa do Botafogo; lateral vai defender o Vitória em 2025. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Hugo é paraibano de João Pessoa e foi revelado pelo Botafogo. Nesta temporada, ele atuou em 33 partidas, marcou dois gols e deu sete assistências.

Lateral Hugo deixa o Botafogo para jogar no Vitória

No entanto, com a chegada de Alex Telles para o setor, o defensor paraibano acabou se tornando a terceira opção no elenco do técnico Arthur Jorge. No entanto, estava no elenco campeão brasileiro e da Libertadores.

O Vitória acertou a contratação do lateral-esquerdo Hugo Neto, contratado por empréstimo junto ao Botafogo, com opção de compra ao final do vínculo. O paraibano reforça o Leão para a próxima temporada. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Venê Casagrande. — Matheus Aquino (@matheus_aquino_) December 26, 2024

No Vitória, a tendência é que Hugo tenha mais espaço. O clube baiano vai jogar o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Conmebol Sul-Americana em 2025.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba