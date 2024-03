Prefeito inspeciona obras de asfaltamento de vias no Rangel e destaca melhoria da mobilidade urbana

25/03/2024 |

17:30 |

168

Com mais de 160 quilômetros de vias já executadas, o programa Asfalto Novo, da Prefeitura de João Pessoa, avança por todos os bairros da cidade, criando alternativas para o trânsito e dando mais conforto aos condutores. Na tarde desta segunda-feira (25), o prefeito Cícero Lucena inspecionou os trabalhos nas Ruas 14 de Julho e Romeu Rangel – ambas no bairro do Rangel – e projetou a conclusão para esta terça-feira (26).

“Desde sábado que estamos trabalhando aqui nesse trecho, na ligação com os bairros do Cristo e Jaguaribe, passando na 14 de julho com a nossa equipe, fazendo o recapeamento asfáltico dessa via tão importante na mobilidade da nossa cidade. Isso é trabalho, isso é cuidar, é fazer João Pessoa cada vez melhor”, destacou o prefeito Cícero Lucena.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o investimento só nessas duas vias que somam quase dois quilômetros de extensão é na ordem de R$ 1,5 milhão. O secretário executivo da Pasta, Luciano Pereira, disse que o programa Asfalto Novo segue um planejamento em conjunto com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), afim de melhorar a mobilidade dos corredores estratégicos da cidade.

“A famosa ladeira do Varjão estava muito esburacada e o asfalto muito desgastado. A Prefeitura de João Pessoa está renovando o asfalto, dando mobilidade, aumentando a velocidade média do trânsito, fazendo com que o trânsito flua com maior rapidez. E, com isso, a gente tem menos engarrafamento. As ruas são importantes, tem quase dois quilômetros, dando sequência na melhoria da malha viária da cidade”, afirmou Luciano Pereira.