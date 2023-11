Parada LGBTQIAPNB+ de João Pessoa acontece neste domingo (19)

Acontece neste domingo (19) a 22ª edição da Parada LGBTQIAPNB+ de João Pessoa. A concentração do evento será no final da Avenida Monsenhor Odilon Coutinho com a orla do Cabo Branco, na capital paraibana, a partir das 16h.

Este ano, o tema da para será “Diáspora de Todas as Cores: Antirracista, cultura e resistência”. O evento acontece um dia antes do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro.

A iniciativa tem como objetivo promover ações culturais para conscientizar a população contra a LGBTIfobia, além de promover a cultura afro-brasileira, periférica, indígena e LGBTQIAPNB+

Programação para a Parada LGBTQIAPNB+ de João Pessoa

Entre as atrações estão nomes como Gabi Blue, Verinha Show, DJ Griô, Morgana Sky. Julius, entre outros.

O evento é realizado pelo Fórum Paraibano LGBTQIAPNB+. A programação completa está nas redes sociais da parada.