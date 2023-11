Programa ‘Você Prefeito’ realiza últimas Audiências Públicas na segunda e quinta-feira

O programa ‘Você Prefeito’, realizado pela Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), conclui o ciclo de Audiências Públicas na próxima semana. Na segunda-feira (20), o evento acontecerá na Escola Municipal Chico Xavier, no Bessa, para moradores das 1ª e 13ª Regiões. Já na quinta-feira (23), o encontro reunirá moradores das 2ª e 3ª Regiões no Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira. As Audiências acontecem às 19h.

“Estamos chegando ao fim de um ciclo muito importante para a democracia participativa em nossa cidade. Através desses encontros populares, estamos construindo as políticas públicas de forma coletiva para o bem-estar dos nossos moradores, que são agentes ativos em todo esse processo”, explicou o secretário executivo da SEPP, Thiago Diniz.

A proposta da Audiência Pública é reunir representantes da gestão e a população num momento de diálogo, onde há demandas por parte dos moradores e os gestores podem prestar contas do que está sendo feito em cada região. Ao todo, serão sete audiências realizadas.

Bairros e comunidades – Os bairros que fazem parte da 1ª Região são Aeroclube, Bessa, Jardim Oceania, Manaíra, Jardim Luna, Brisamar, João Agripino, Bairro São José. Entre as comunidades, estão a São Luiz, São Gabriel, São Mateus, Travessa Washington Luís e Chatuba I, II e III. Já na 13ª Região, os bairros são Centro, Torre, Tambauzinho, Expedicionários, Miramar. As comunidades são a Padre Hildon Bandeira, Cafofo/Liberdade, Brasília de Palha, Vila Tambauzinho, Tito Silva, Miramar e Travessa Yayá. Os moradores desses locais serão o público-alvo do dia 20.

No dia 23, a Audiência será voltada para a população da 2ª Região composta pelos bairros da Penha, Quadramares, Altiplano, Cabo Branco, Tambaú e Seixas. As comunidades são a Jacarapé, Aratu, Vila dos Pescadores, Rio do Cabelo, Vila do Sol, Vila São Domingos, Rabo do Galo, Vila Mangueira, Barreira do Cabo Branco e Paulino Pinto. Na 3ª Região estão os bairros Mangabeira I, II, III, IV, V, VI e VII, Cidade Verde I e II. Além das comunidades do Aratu, Girassol I e II, Feirinha, Jardim Mangueira, Nova Esperança, IPEP, Projeto Mariz I, II e III, Patrícia Tomaz, Conjunto dos Militares e Balcão.

Para saber mais sobre os bairros e comunidades que compõem as Regiões da Participação Popular, clique aqui: Mapa das Regiões de Participação Popular de João Pessoa (joaopessoa.pb.gov.br)