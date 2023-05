Nesta segunda-feira

Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares comemora 12 anos de trabalhos realizados no Parque Arruda Câmara

08/05/2023 | 15:00 | 48

O Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares, instalado no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, completa 12 anos nesta segunda-feira (8). O Núcleo, que já oferece auriculoterapia, florais, reiki, massagem terapêutica, passa a oferecer também, a partir deste mês, na última sexta-feira (26), a Caminhada Ecológica, que está sendo retomada através de ação intersetorial com a educação ambiental.

A inserção do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares no Parque Zoobotânico ocorreu em 2011, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde (SMS) e a de Meio Ambiente (Semam). Desde então o projeto se expandiu para outras unidades em João Pessoa, sendo o Parque Zoobotânico o pioneiro.

O terapeuta responsável pelo Núcleo, Sérgio Holanda, destacou que a parceria entre a SMS e Semam tem trazido conquistas importantes ao longo do anos e, para fortalecer ainda mais a interação com a comunidade, o Parque Zoobotânico planeja fazer uma Caminhada Ecológica a cada última sexta-feira do mês, numa atividade inclusiva e integrativa, que unirá saúde e educação ambiental, oferecida especialmente às pessoas com deficiência. “Os interessados em participar deverão realizar agendamento no Setor de Educação Ambiental, apresentando cartão do SUS, comprovante de residência ou, pelo menos, CEP da residência, pois isso possibilitará ações mais efetivas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Município”, explicou Sérgio Holanda.

As Práticas Integrativas e Complementares estão disponíveis tanto para quem é encaminhado pelos PSFs, quanto para quem procura ajuda por conta própria. Sergio Holanda conversa com cada pessoa para entender suas necessidades e propor as melhores práticas, sejam elas de medicina tradicional ou meios naturais.

“Estamos aqui no Parque como um braço de extensão, que tem a parte de lazer e entretenimento, mas também tem essa parcela da saúde, com a prevenção, como cuidado, e como um tratamento para a comunidade em geral. A Caminhada Ecológica, que denominamos de inclusiva/integrativa, vai abraçar os deficientes de modo geral, vamos unir saúde e educação ambiental e toda a turma do Parque vai estar envolvida nessa Caminhada disse o terapeuta.

O diretor do Parque, Rodrigo Fagundes, ressaltou a importância do funcionamento do Núcleo dentro da área do Parque. “É um serviço a mais, e de grande importância, que o Parque apresenta em suas dependências. O público pode encontrar aqui conhecimentos sobre meio ambiente, mas também o lazer terapêutico. Convidamos a todos para que participem desta Caminhada Ecológica, que acontecerá a cada última sexta-feira de cada mês”, informou Rodrigo Fagundes.