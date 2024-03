Cícero Lucena autoriza obras de pavimentação em mais sete ruas e anuncia a construção de uma nova maternidade

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta quarta-feira (13), obras de pavimentação em mais sete ruas de quarto bairros da Capital, dentro do maior programa de pavimentação da história da cidade, que já entregou 420 ruas, mais de 600 estão com sendo executadas, e até o final do ano serão mais de mil inauguradas. Durante solenidade, na Avenida Cuiabá, no Planalto da Boa Esperança, o gestor também anunciou a construção de uma nova maternidade na cidade.

“Ontem estive em Brasília e foi contemplado o projeto de uma maternidade moderna, a altura da cidade de João Pessoa. Só do Ministério de Saúde para a construção dessa maternidade serão R$ 153 milhões, com a certeza de que estamos no caminho certo para fazer a saúde que sonhamos. Estamos construindo 10 unidades, são 40 equipes de saúde da família, ontem conseguimos mais duas, em Brasília também, ou seja, a passos largos nós estamos resolvendo os problemas da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

No tocante a infraestrutura de ruas, o programa de pavimentação vai superar a marca de 500 vias entregues até o final deste mês, de acordo com o secretário executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira. Ele adiantou ainda que, no Valentina, 27 novas ruas serão incluídas para o bairro atingir 100% de pavimentação.

“Hoje nós estamos ultrapassando as 1.100 ordens de serviço, indo velozmente para as 1.500, que é o programa da Minha Rua Calçada objetiva. E aí sim, a rua aqui vai ser feita a drenagem, para não acumular mais água, como nós estamos vendo, pavimentação, calçada padronizada, toda com acessibilidade, bem como plantando uma árvore onde o morador assim adotar”, afirmou o secretário.

Moradores agradecem – “As primeiras chuvas e a rua já está cheia de lama”. Esse desabafo é do aposentado Antônio Amaral, que mora há 49 anos na Avenida Cuiabá, no Planalto da Boa Esperança, que não dispõe de qualquer infraestrutura para enfrentar o inverno que se aproxima. Ele comemora o que acredita ser o último período chuvoso em meio a lama e alagamentos. Também não será mais necessário colocar aterro para amenizar os problemas da rua.

“Eu já tinha perdido a esperança, porque todo ano é esse sofrimento. E olha que a gente coloca aterro para diminuir os buracos. A gente está vendo a Prefeitura calçar ruas em todos os lugares, e agora chegou a nossa vez”, se alegrou o aposentado, que acompanhou a solenidade junto com sua esposa e vários moradores.

Confira as ruas contempladas, nesta ordem de serviço:

Planalto da Boa Esperança – Avenida Cuiabá, Argemira Arruda e Avenida Brasília.

Costa e Silva – Maria Tereza de Sá e Avenida Chesf.

Cristo Redentor – Travessa Murilo Buarque.

Ernani Sátyro – Praça da Esperança.