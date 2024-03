Nilvan ‘abafa’ discurso ideológico e diz na CBN que vai pedir apoio do governador

Prestes a se filiar ao Republicanos, o pré-candidato a prefeito de Santa Rita, Nilvan Ferreira virou a chave na política e resolveu adotar um discurso mais moderado. Em entrevista à CBN Paraíba nesta quarta-feira (13), eixou claro que está fugindo da polarização Lula x Bolsonaro que se imagina que ainda ocorrerá nas eleições municipais porque é um “discurso que não funciona”.

O comunicador bolsonarista disse que não vai manter o discurso ideológico, quer municipalizar o debate, e revelou interesse de ter o PSB do governador João Azevêdo na sua base aliada desde a campanha eleitoral.

Eu vou precisar do governador. Ele foi eleito governador independente da minha vontade. Se o PSB acenar para vir na minha aliança eu não vou rejeitar a união”, afirmou, à CBN.

Apesar de ter montado chapa como Bolsonaro, o Republicanos na Paraíba, sob a condução do deputado federal Hugo Motta, é da base do governo João.

Recentemente, aliás, houve flertes entre os dois para uma possível aproximação, quando a possibilidade de filiação ao Republicanos se tornou plausível.

O movimento gerou incômodo no presidente estadual do PSB, Gervásio Maia, que disse que o partido iria apoiar o nome que for indicado pelo prefeito Emerson Panta (PP).

A declaração do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, à CBN hoje, de que a palavra final será de João Azevêdo, volta a colocar essa aliança que poderia ser improvável na eleição passada – os dois disputaram as eleições, em um pleito polarizado entre Lula e Bolsonaro.