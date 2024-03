Procon-JP registra diferença de R$ 75,00 no preço do vinho em pesquisa nos supermercados

O consumidor pessoense que já está pensando em comprar o vinho para a Semana Santa, um dos produtos mais procurados na Páscoa, precisa consultar a pesquisa de preços do produto realizada pelo Procon-JP nos supermercados da Capital, que registra uma diferença de R$ 75,00 no português Alteza Casa Santos Lima 750ml, e oscila entre R$ 54,90 (O Baratão – Torre) e R$ 129,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados), variação de 136,6%. Clique aqui para acessar a pesquisa completa.

A maior variação da pesquisa, no entanto, ficou com o vinho francês JP Chenet Cabernet Syrah 750ml, 186,45%, com preços entre R$ 21,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 62,99 (Varejão – Varjão), diferença de R$ 41,00. O levantamento do Procon-JP foi realizado em 16 estabelecimentos no dia 12 de março e traz preços de 50 tipos de vinho de várias nacionalidades: brasileiro, português, chileno, argentino, italiano, francês e espanhol.

O Procon-JP mostra, ainda, que a segunda maior diferença encontrada, R$ 74,49, foi registrada no vinho português Porto Valdouro Ruby 750ml, com preços entre R$ 126,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 201,39 (Rede Mais – Bessa), variação de 59,70%; seguido do vinho Papa Figos Douro 2019 tinto 750ml (português), R$ 72,49, com preços entre R$ 125,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados) e R$ 198,39 (Mateus – Altiplano, variação de 57,58%.

Mais variações – Duas outras variações bem aparentes foram encontradas no espanhol Mia Freixenet 2019 rosado 750ml, 157,77%, com preços entre R$ 38,79 (Varejão – Varjão) e R$ 99,99 (Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 61,20; e no nacional Reservado Tannat seco (Marcus James) 750ml, 121,02%, com preços entre R$ 23,69 (Carrefour – Bancários) e R$ 52,36 (Latorre – Torre), diferença de R$ 28,67.

Os locais – O Procon-JP realizou a pesquisa nos seguintes supermercados: São João (Centro); Varejão e Varejão do Preço (Varjão); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Bemais, Extra e Carrefour (Bancários); Assis (Mangabeira VIII/Cidade Verde); Mateus (Altiplano); Latorre e O Baratão (Torre); Super Box Brasil (Geisel); SuperFácil Atacado (Água Fria); e Rede Mais (Bessa).

Acesse a pesquisa completa nos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br