Veneziano ‘mete a colher’, mais uma vez, na relação Bruno/Romero

Depois de alguns dias com o clima mais ameno na conturbada relação política entre o prefeito Bruno Cunha Lima (UB) e o ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), o senador Veneziano Vital (MDB) voltou a ‘meter a colher’ no imbróglio. O emedebista afirmou que Romero estaria “conspirando” contra Bruno e o seu projeto de reeleição. Na mesma entrevista, na Rádio Arapuan, o senador voltou a dizer que torce pela manutenção da unidade do grupo.

Mas cá entre nós: a declaração não contribui em absolutamente nada para esse objetivo. Pelo contrário. As palavras tendem a aprofundar a crise interna vivenciada há muito tempo entre o prefeito, o ex-prefeito Romero e o deputado Tovar Correia Lima (PSDB), aliado de primeira fila do ex-gestor.

Dias atrás o emedebista já tinha dito que a demora na definição do quadro eleitoral em Campina é prejudicial para Bruno Cunha Lima.

“Isso é um processo já sabido. Desde o ano passado já era pedra cantada. Isso é estratégico da parte do ex-prefeito. Quem tem que tomar as decisões é o prefeito”, opinou Veneziano, adversário histórico do grupo Cunha Lima, mas hoje aliado da gestão municipal.

A dúvida é saber como o prefeito Bruno tem recepcionado os conselhos do emedebista… referenda as teses?