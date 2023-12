Operação conjunta entre órgãos de trânsito garantirá segurança viária durante 3ª Gran Fondo

João Pessoa se prepara para sediar novamente um dos maiores eventos de ciclismo do país no próximo domingo, dia 10 de dezembro, que é a 3ª Gran Fondo, competição que contará com cerca de 250 atletas de alto rendimento participando do desafio em dois percursos: 109km (longo) e 84km (curto). Para garantir a segurança viária durante a extensa competição, órgãos que atuam no monitoramento e fiscalização da mobilidade entre a Capital e o município de Cabedelo estarão promovendo uma grande operação conjunta.

Como a prova será realizada entre as duas cidades, incluindo tanto a zona urbana quanto também na rodovia federal (BR-230), além da atuação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), agentes da Polícia Rodoviária Federal da Paraíba (PRF-PB) e da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cabedelo (Semob-Cabedelo) também estarão trabalhando em bloqueios, desvios e orientando tanto atletas quanto pessoas que circularem no entorno do trajeto, a fim de evitar pontos conflitantes e/ou sinistros de trânsito.

Após a concentração no Busto de Tamandaré, os ciclistas largarão às 6h, mantendo a velocidade controlada pela ladeira da Praia do Cabo Branco, Avenida João Cirilo da Silva, Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, Avenida Panorâmica. Nas imediações do Posto Federal (entrada do Seixas), os competidores acessarão a Avenida Hilton Souto Maior, iniciando, efetivamente, a prova, inclusive, havendo aumento da velocidade nos deslocamentos, por isso, o trecho até o Viaduto do Cristo estará interditado por completo para a passagem dos ciclistas.

A partir do Viaduto do Cristo, os competidores acessarão a BR-230, onde seguirão pela pista até o ponto de retorno que fica no KM 2, em Cabedelo. Eles voltarão no sentido inverso, onde permanecerão com livre acesso as pistas, só havendo compartilhamento com os demais veículos ao retornarem para Avenida Hilton Souto Maior, onde a faixa da esquerda estará destinada aos competidores e a da direita para a população de forma geral. Quem optou pelo percurso de 84 km, na altura do Posto Federal já retornará para Estação Cabo Banco, mas, os que escolheram 109 km, seguirão por mais duas voltas entre o Posto Federal e o Centro de Convenções.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintende da Semob-JP, esta atuação conjunta entre os órgãos de trânsito será essencial para mais um ano de sucesso na realização da Gran Fondo, além disso, é de extrema importância que a população geral se mantenha em alerta, redobre a atenção ao avistar os atletas e respeite as indicações das equipes operacionais.

“Com a mudança do trajeto também foi necessário ampliarmos nossos esforços para garantir a perfeita realização deste grande evento. Ao longo de todo o trajeto haverão escoltas e batedores dos três órgão de trânsito atuando em caráter especial. Em parceria com a PRF-PB e a Semob-Cabedelo realizamos diversas reuniões para planejarmos tudo que for necessário para mais uma Gran Fondo aqui, se tornando referência para todo o país”, ressaltou Expedito Leite Filho.

A Prefeitura de João Pessoa participa do planejamento para realização deste grande evento, através do trabalho efetivo das Secretarias da Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) e de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Guarda Civil Metropolitana e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).