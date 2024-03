João Pessoa inicia Campanha de Vacinação contra Influenza na próxima segunda-feira

A Prefeitura de João Pessoa inicia na próxima segunda-feira (18), a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a doença e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos. O imunizante está disponível em todas as salas de vacina da Capital, inicialmente para as pessoas que fazem parte do grupo prioritário.

Fazem parte do grupo prioritário: Crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas (aquelas mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), professores do ensino básico e superior, povos indígenas, Idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

“João Pessoa entra como um grande aliado e parceiro contra a Influenza, a qual a campanha começa na próxima segunda-feira em todo território nacional. Estaremos numa grande mobilização, para atingir e ultrapassar a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Ao atingir essa cobertura, significa que conseguimos proporcionar o cuidado de 90% de pessoas mais vulneráveis, que estarão protegidas da doença ou do agravamento”, destacou o secretário de Saúde, Luis Ferreira. “Portanto pedimos que as pessoas elegíveis a vacinação nesse primeiro momento procure uma das salas de vacinas e previnam-se”, completou o gestor.

A influenza e a Covid-19 continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas. Assim, o Ministério da Saúde recomenda aproveitar a oportunidade da campanha de vacinação contra a influenza para atualização da situação vacinal para Covid-19 nos grupos elegíveis.

Influenza – A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade, distribuição global e com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória, com a necessidade de hospitalização, podendo evoluir para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) ou mesmo óbito. A vacina promove a proteção contra três tipos de cepas do vírus Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B).

Em 2023 – João Pessoa ficou em 1º lugar no ranking entre as capitais do Nordeste e 2º lugar entre as capitais do Brasil com 90,96% de doses de vacina contra Influenza aplicadas na população. Esse percentual representa o número de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários.