Equipe médica do Instituto Cândida Vargas realiza às 0h02 parto do primeiro bebê de 2024

Pedro Henrique. Este é o nome do primeiro pessoense a nascer em 2024 na Rede Municipal de Saúde. Ele é filho da dona de casa Milena Thayna Pereira Barbosa, de 20 anos, moradora de Pitimbu – Região Metropolitana de João Pessoa. O parto aconteceu no Instituto Cândida Vargas (ICV) – maternidade referência no cuidado de mulheres e crianças e que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa.

Pedro veio ao mundo nos primeiros minutos de 2024. Nasceu por meio de cesárea, às 00h02, pesando 3,4kg e com 50,5 centímetros. A mãe, Milena Thayna, nem imaginava que o nascimento do primogênito seria quase na virada do ano.

“Estou muito feliz, porque meu filho foi muito esperado. Eu peço a Deus que 2024 seja de muita saúde e paz para mim e para meu filho”, comenta. A equipe médica que realizou o parto de Milena deu boas-vindas ao pequeno Pedro Henrique. Estavam de plantão no momento da cesária os obstetras Francisco Pinto e Bianca Conserva, a anestesista Andressa Kapisch, o enfermeiro Ramon Rodrigues, a psicóloga Geórgia Menezes e a assistente social Mayara Nobrega.

“A gestão do Instituto Cândida Vargas vem oferecendo um serviço totalmente humanizado, visando o cuidado da mulher e do bebê. Temos disponibilizado uma equipe multiprofissional para garantir atenção em todas as áreas. Além disso, temos garantido atendimento às pacientes de todo o estado, que buscam a nossa maternidade para a realização do parto”, revela o diretor-geral do ICV, Quintino Régis.