João Pessoa lidera ranking de cidades da PB onde mais choveu em 2023

Os impactos das mudanças climáticas ficaram ainda mais evidentes na Paraíba em 2023. Em um ano marcado por extremos, os paraibanos presenciaram muita chuva ou fortes ondas de calor. João Pessoa, por exemplo, foi a cidade onde mais choveu.

Os dados são da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) e indicam que, entre os meses de janeiro e dezembro, as chuvas no município somaram cerca de 2.164 milímetros, sendo 469 milímetros a menos do que em 2022.

No início do ano, em janeiro, as chuvas na capital paraibana causaram um acidente e deixaram ruas alagadas. Os alagamentos ainda se repetiram em outros meses. Em abril, por exemplo, o período chuvoso deixou a Defesa Civil em estado de alerta. Já no dia 7 de julho, João Pessoa se destacou por ser a cidade do Nordeste com o maior volume de chuvas.

Pitimbu é a segunda cidade que soma os maiores índices pluviométricos do ano, com 2.073 milímetros de chuvas em 2023. A terceira é Alhandra, com 2.046,4 milímetros.

Ranking das 10 cidades da Paraíba onde mais choveu em 2023

João Pessoa – 2.164 milímetros;

Pitimbu – 2.073 milímetros;

Alhandra – 2.046,4 milímetros;

Cabedelo – 2.012 milímetros;

Lucena – 1.808,2 milímetros;

Caaporã – 1.728,7 milímetros;

Serraria – 1.615,9 milímetros;

Marcação – 1.576,1 milímetros;

Conde – 1.518,7 milímetros;

Mataraca – 1.502,2 milímetros.

Campina Grande teve quase terço a menos de chuvas

O volume anual de chuvas em Campina Grande foi de 835,6 milímetros, quase um terço a menos do que foi registrado em 2022, de 1.092,3 milímetros.

A quantidade de chuvas registradas no município, situado no Agreste da Paraíba, é três vezes menor do que a notificada em João Pessoa.

No fim de junho, a cidade registrou vários pontos de alagamentos e quedas de árvores após fortes chuvas.

Sertão teve chuva de granizo e incêndio atingiu a caatinga

As cidades do Sertão paraibano também registram fortes chuvas em alguns períodos do ano. Em janeiro, uma chuva de granizo atingiu o município de Santana dos Garrotes.

Por outro lado, resultado das mudanças climáticas e também e facilitado pelo relevo da região, um incêndio no entorno do Parque Estadual da Serra da Santa Catarina durou 15 dias.

Não houve registro de pessoas, animais de rebanho e silvestres machucados ou mortos. Porém, perto do local atingido, foram vistos bandos de macacos e cobras.