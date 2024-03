meia paraibano protagoniza gol histórico no Bahia

Thaciano 10 mil. Isso mesmo, o meia paraibano foi o autor do gol histórico para o Bahia na noite dessa terça-feira. O jogador marcou o segundo gol do Tricolor no empate em 2 a 2 com o Caxias, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Nos pênaltis, o Tricolor de Aço venceu por 6 a 5..

Em 93 anos de história, o Bahia chegou aos 10 mil gols marcados. E é claro que tinha que ter um toque de Paraíba nesse tento para lá de especial.

Thaciano 10 mil: paraibano marca gol histórico para o Bahia

Na saída para o intervalo, enquanto o Bahia vencia o Caxias por 2 a 0, Thaciano falou sobre ser o autor dessa marca especial.

“Feliz de entrar para a história do clube. Mas o mais importante foi a gente terminar na frente no primeiro tempo”, disse Thaciano.

Aos 28 anos, Thaciano é paraibano de Campina Grande. Ele está na segunda passagem pelo Bahia e tem encantado o treinador Rogério Ceni, que o encheu de elogios na última semana.

Com Thaciano 10 mil, o Bahia eliminou o Caxias na noite dessa terça-feira, em Caxias do Sul, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Mas a vaga foi sofrida e, mesmo após abrir 2 a 0, acabou empatando o jogo. Nos pênaltis, o Tricolor de Aço venceu por 6 a 5.

