Música no Centro tem programação nesta quarta, quinta e sexta-feira, às 17h e 18h

O projeto Música no Centro – Corredor Turístico Duque de Caxias inicia, nesta quarta-feira (13), a programação com apresentações do Combo Instrumental da Big Band Rubacão Jazz, da soprano Izadora França e do pianista Lucas Bojikian. As performances seguem na quinta-feira (14) e sexta-feira (15). Nos três dias, os shows terão início no polo da Academia Paraibana de Letras (APL), às 17h, e em seguida, no Centro Cultural São Francisco (CCSF), às 18h. Para aqueles interessados em prestigiar as apresentações, é só acessar o Sympla e obter o voucher de entrada através do link abaixo.

Nesta quarta-feira (13), no polo APL, se apresenta o Combo Instrumental da Big Band Rubacão Jazz. Do inglês, combo é um termo que nos remete a uma combinação básica de instrumentos para a execução de temas de jazz: bateria, contrabaixo e piano ou algum outro instrumento harmônico. A partir desta sólida formação em trio, outros instrumentos podem integrar o combo a fim de executar tanto melodias clássicas quanto regionais, fazendo uso de improvisos e variações, características típicas da linguagem do Jazz. O grupo é composto por sanfona (Rodrigo Alves), guitarra (Diego Rafael), baixo (Hermano de Paula), bateria e percussão (Fábio Lima e Alan Silva). No repertório, serão tocadas músicas brasileiras, sobretudo clássicos nordestinos.

No segundo polo, CCSF, a partir das 18h, a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bojikian abrem as apresentações com a ‘Ave Maria’ de Johann Sebastian Bach (1685-1750) /Charles-François Gounod (1818-1893). Em seguida será tocada música de câmera.

Na quinta-feira (14), a Big Band Rubacão Jazz estará na APL a partir das 17h, animando o público com um repertório que vai desde o frevo ao jazz. No polo CCSF, também na quinta-feira, só que a partir das 18h, se apresentam a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bojikian, com a ‘Ave Maria’ de Johann Sebastian Bach (1685-1750)/ Charles-François Gounod (1818-1893). Em seguida, se apresenta o Quinteto Geraldo Rocha.

As apresentações continuam na sexta-feira (8) com o Naipe de Trombones da Rubacão Jazz, grupo composto por Clailton França (trombone tenor), Robson Franklin (trombone tenor), Mirele Barbosa (trombone tenor), Ronaldo Nunes (trombone baixo) e Flávio José (trombone baixo). A proposta do grupo é realizar um trabalho de música de câmara a partir da interpretação de obras que integram um repertório eclético, “passeando” por diversos gêneros musicais, do jazz ao frevo, tendo por objetivo apresentar ao público músicas de qualidade, sendo interpretadas com excelência. Para este dia, teremos a participação especial de Alexandre Magno Rogério Vicente, e Flávio José como trombonistas convidados.

Projeto Turístico da Duque de Caxias – Música no Centro – Visa a promoção de um ambiente cultural criativo, pautado no reconhecimento da forte presença da atividade musical na cidade. Esse efervescente cenário da música popular e erudita busca conferir o “tom local” na construção de uma imagem renovada do Centro Histórico de João Pessoa. Na primeira fase, são 4 meses de apresentações de janeiro a abril, em dois diferentes locais, todas as quartas, quintas e sextas-feiras.

SERVIÇO

PROJETO CORREDOR TURÍSTICO – MÚSICA NO CENTRO

QUARTA-FEIRA

Polo Academia Paraibana de Letras – APL – 17h

Atrações: JP-Bone

– Sympla – https://acesse.one/2dnCD

Polo Centro Cultural São Francisco – CCFS – 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano) abrem as apresentações com a ‘Ave Maria’ de Johann Sebastian Bach (1685 -1750) /Charles-François Gounod (1818-1893) e música de câmara.

– Sympla – https://acesse.one/cU74M

QUINTA-FEIRA

Polo Academia Paraibana de Letras – APL – 17h

Atrações: Big Band Rubacão Jazz

– Sympla – https://acesse.one/gfIFX

Polo Centro Cultural São Francisco – CCFS – 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano) abrem as apresentações com a ‘Ave Maria’ de Johann Sebastian Bach (1685 -1750) /Charles-François Gounod (1818-1893) e música de câmara.

– Sympla – https://acesse.one/OSD9Q

SEXTA-FEIRA

Polo Academia Paraibana de Letras – APL – 17h

Atrações: Naipe de Trombones da Rubacão Jazz

– Sympla – https://acesse.one/YqQBP

Polo Centro Cultural São Francisco – CCFS – 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano) abrem as apresentações com a ‘Ave Maria’ de Johann Sebastian Bach (1685 -1750) /Charles-François Gounod (1818-1893) e música de câmara.

– Sympla – https://acesse.one/dacij