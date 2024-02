Funesc abre seleção para espetáculos e shows realizados por mulheres

Foi publicado nesta sexta-feira (2) um edital da Funesc de seleção de espetáculos e shows idealizados por mulheres, para compor a programação do Governo da Paraíba para o mês da mulher. A inscrições acontecem até o dia 28 de fevereiro.

De acordo com a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), o edital deve selecionar iniciativas de artes cênicas e música.

As propostas vão compor a Mostra Matriz, programação temática em alusão ao mês da mulher, prevista para acontecer em março deste ano.

Ainda de acordo com a Funesc, a iniciativa será realizada em parceria com a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, e objetiva viabilizar a produção cultural desenvolvida por mulheres paraibanas, para fortalecer as redes de troca artística entre elas.

Edital da Funesc para mulheres

Conforme o edital, serão selecionados seis espetáculos e quatro shows musicais.

As iniciativas artísticas serão apresentadas nas cidades de Cajazeiras, Campina Grande, Cabedelo e João Pessoa.

As inscrições acontecem exclusivamente no site da Funesc, até 28 de fevereiro. O resultado deve ser divulgado até o dia 9 de março.