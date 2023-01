Cidade que cuida

Cícero Lucena oficializa municipalização do Instituto Dom Adauto e anuncia novos projetos e investimentos para a área da Educação em 2023

05/01/2023 | 12:30 | 46

O prefeito Cícero Lucena fez um balanço das ações dos últimos dois anos e anunciou novos projetos e investimentos para a área da Educação na manhã desta quinta-feira (5). O evento aconteceu no Instituto Dom Adauto, no bairro de Jaguaribe, onde ele oficializou a municipalização da unidade. Na ocasião, o gestor anunciou a construção de três novas escolas e entrega de mais cinco nos próximos dias e ainda o início do período de matrículas de alunos novatos para a próxima segunda-feira (9).

“Se nós temos como meta fazer essa cidade mais justa, humana e solidária, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho é a Educação de qualidade. Essa casa tem 70 anos educando e formando cidadãos, então, não poderíamos deixar de ter essa sensibilidade e responsabilidade de mantê-la aberta. Pelo contrário. Em parceria com o Governo do Estado, vamos melhorar, ampliar o número de vagas, colocar tecnologia e qualificar os profissionais”, garantiu Cícero Lucena.

A partir desta parceria entre a Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado com o Instituto Dom Adauto, a unidade passará a atender cerca de mil alunos da Educação Infantil e do Fundamental I e II. A escola conta com 17 salas de aula, cozinha, refeitório, biblioteca, ginásio e salas de professores e funcionários. O Instituto tem 70 anos de fundação e o monsenhor Ednaldo Araújo dos Santos está como diretor-presidente há 18 anos.

“É um passo fundamental, porque, caso contrário, seria impossível dar continuidade aos trabalhos de Educação aqui no Instituto Dom Adauto. O prefeito Cícero Lucena teve uma sensibilidade muito grande e, em parceria com o Governo do Estado, vamos conseguir continuar trabalhando e formando novos cidadãos”, destacou monsenhor Ednaldo Araújo dos Santos.

Balanço e novas obras – Desde o início dessa gestão, a Prefeitura de João Pessoa deu início a reforma de 50 unidades de ensino. Destas, 12 já foram entregues e 38 estão em construção. O custo estimado é de R$ 61,8 milhões. Até o início do ano letivo deste ano, previsto para 9 de fevereiro, cinco escolas reconstruídas serão entregues e três terão obras iniciadas.

Ainda este ano, virão três escolas em parceria com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), num pacote de 12 unidades. As escolas contam com 13 salas de aula com capacidade de atende 455 alunos em tempo integral. Serão investidos R$ 60,1 milhões com 15% de recursos próprios. Também será iniciada a construção de 9 creches, num total de 21.

Valorização do servidor – A Prefeitura de João Pessoa deu aumento superior a 50% para os profissionais da Educação, com impacto de R$ 67,7 milhões ao ano. Foi implantado a progressão funcional de nível, esperada há 20 anos, com pagamento retroativo de R$ 1,4 milhão. Houve distribuição de equipamentos tecnológicos, plano de saúde, antecipação do pagamento de férias e respeito aos servidores readaptados.

Plano digital – A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) ampliou o acesso aos tablets para 6 mil alunos do 3º ao 9º ano, atingindo a marca de 40 mil beneficiados, incluindo acesso à internet. Os estudantes também terão acesso ao uso de óculos com realidade virtual aumentada, oferta de espaço Google e emprego de salas Make.Formação integral – A gestão também implantará 30 novas unidades de tempo integral da Escola Ativa: 10 serão iniciadas já este ano. Com formação específica, todos os servidores dessas unidades vão trabalhar 40 horas semanais, recebendo a mais por isso.

Segunda língua – A Prefeitura implantará o estudo da Língua Inglesa do 1º ao 5º ano, beneficiando cerca de 28 mil alunos. A Rede terá 100% das turmas com aulas de Inglês. Alunos do 6º ao 9º ano passam a contar com aprimoramento, em parceria com a Embaixada do Reino Unido, com foco na conversação.

Outras atividades – Na próxima semana, a Sedec inicia a Colônia de Férias para 17 mil alunos, incluindo as crianças da fase inicial. Também será realizado o Curso de Verão para reforçar o aprendizado dos alunos que apresentaram alguma dificuldade nas habilidades de leitura, escrita, cálculo e resolução de problemas, recuperando o tempo pedagógico do período de pandemia.

“Por causa da pandemia, a gente sabe que houve uma defasagem de muitos alunos, então, a gente vai massificar esse ano justamente a aprendizagem. Começando pelo Curso de Verão, que é uma novidade e nunca tinha sido feito em escola pública, para que a gente possa recuperar o tempo dessa meninada e qualificar o ensino dos nossos estudantes”, afirmou América Castro, secretária de Educação e Cultura da Capital.

Matrículas – A Prefeitura de João Pessoa inicia, na próxima segunda-feira (9), as matrículas para alunos novatos que queiram ingressar na Rede Municipal de Ensino em 2023. A matrícula será realizada até o dia 20 de janeiro de forma presencial e online por meio do endereço eletrônico: http://matriculasim.pontoid.com.br.