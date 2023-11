Documentário ‘Afrocantos’ é exibido no Paraíba Comunidade

O documentário “Afrocantos’, dirigido pela jornalista Ana Beatriz Rocha, foi exibido no Paraíba Comunidade deste domingo (19), nas TVs Cabo Branco e Paraíba. No estúdio, o apresentador Hildebrando Neto bate um papo com a jornalista sobre o Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro.

O Afrocantos foi uma série de reportagens produzidas para o Trabalho de Conclusão de Curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Segundo Ana Beatriz Rocha, a proposta é amplificar as vozes negras com diferentes recortes, contando histórias reais que se relacionam com letras de artistas negras e negros do país.

As histórias são contadas a partir das músicas “Diário de um detento”, dos Racionais MC’s; “Mulher do fim do mundo”, de Elza Soares e “Principia”, de Emicida. As três canções atravessam questões importantes e bastantes discutidas para a população negra brasileira, como o encarceramento em massa, a realidade das mulheres negras e o senso de coletividade.

Assista ao documentário Afrocantos no Paraíba Comunidade