Paraíba perde para o Rio Grande do Sul e está eliminada

A Paraíba encerrou a sua participação na Taça das Favelas 2023, que acontece em São Paulo, nesta terça-feira, quando entrou em campo contra a seleção do Rio Grande do Sul. Precisando vencer o seu compromisso e torcer por uma combinação de resultados para seguir viva na competição, o selecionado paraibano saiu de campo derrotado pelo placar de 1 a 0 e, com isso, está eliminado da competição.

Após empate na primeira rodada pelo placar de 0 a 0, a Paraíba caiu diante do Paraná em derrota pelo placar de 3 a 1, no último domingo. Logo, para avançar ao mata-mata, os nossos representantes precisavam de uma vitória contra os sulistas e torcer ainda para que o jogo entre Bahia e Paraná terminasse empatado. Porém, com a derrota pelo placar mínimo na tarde de hoje, a equipe está matematicamente eliminada da competição.

Confira os jogos da Paraíba na Taça das Favelas 2023

Primeiro Jogo

Paraíba 0 x 0 Bahia

Data: 8/12/2023

Horário: 09h

Segundo Jogo

Paraíba 1 x 3 Paraná

Data: 10/12/2023

Horário: 09h