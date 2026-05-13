Bolsa Família: pagamentos vão ser antecipados para vítimas de fortes chuvas na Paraíba. Karine Tenório/TV Cabo Branco

O calendário de pagamentos do Bolsa Família vai ser antecipado para pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas na Paraíba e em outros estados afetados. A informação foi confirmada pelo Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, ao Jornal da Paraíba.

De acordo com o ministério, a antecipação terá início partir do dia 18 de maio e vai consistir na possibilidade das famílias já no primeiro dia do calendário de repasses poderem receber, sem a necessidade de seguir o escalonamento conforme o Número de Identificação Social (NIS).

O intuito da medida é amenizar as dificuldades enfrentadas pelas famílias beneficiárias que vivem em localidades afetadas. Além disso, nos municípios com reconhecimento de calamidade, também poderá ser realizada a antecipação de uma parcela do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Na Paraíba, há apenas cidades reconhecidas como estando em situação de emergência. Ao todo 31 municípios foram reconhecidos como estando com problemas por causa das chuvas. Veja a lista de todos mais abaixo.

Desalojados e desabrigados na Paraíba

As fortes chuvas que atingiram a Paraíba deixaram 2.774 pessoas desalojadas e 241 desabrigadas, segundo um relatório situacional divulgado pelo Governo da Paraíba. Mais de 37,4 mil pessoas foram afetadas no geral.

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba informou que já realizou 478 atendimentos acumulados, com 349 pessoas resgatadas diretamente de áreas de risco. A operação de socorro mobilizou 1.489 bombeiros, 386 viaturas, 102 embarcações, uma aeronave e cinco drones.

Com as situações de emergências reconhecidas em 30 municípios, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado podem tomar várias medidas emergenciais, como abertura de crédito extraordinário e concessão de auxílio financeiro emergencial às famílias diretamente atingidas pelas chuvas.

Os municípios reconhecidos em situação de emergência pelo Governo Federal são: