Pesquisa do Procon de João Pessoa encontra diferença de até R$ 1.055 nos preços de perfume feminino

O consumidor pessoense que pretende presentear as mães com perfumes femininos deve ficar atento aos preços coletados na pesquisa do Procon de João Pessoa para esses produtos, porque encontrou diferença de até R$ 1.055,00 no J’Adore Dior 100ml, que oscila entre R$ 904,00 (Rayssa Import’s – Manaíra) e R$ 1.959,00 (Lyon Perfumes e Cosméticos – Bairro dos Estados), variação de 116,70%. Confira aqui a tabela de preços.

A maior variação, 124,91%, ficou com o perfume Good Girl Carolina Herrera 80 ml, com preços entre R$ 590,90 (Lojas Riachuelo – Tambiá) e R$ 1.329,00 (Lyon Perfumes e Cosméticos – Bairro dos Estados), a segunda maior diferença: R$ 738,10.

A pesquisa do Procon-JP foi realizada no último dia 6 de maio e traz preços de 65 tipos de perfume (importado ou nacional) coletados em 10 estabelecimentos da Capital, além de kits de produtos de higiene pessoal.

Mais diferenças – O perfume Lady Million Paco Rabanne 50 ml, traz a terceira maior diferença da pesquisa, R$ 439,00, oscilando entre R$ 560,00 (Rayssa Import’s – Manaíra) e R$ 999,00 (Lyon Perfumes e Cosméticos – Bairro dos Estados), variação de 78,39%; seguido do Lancome La Vie Est Belle 100ml, R$ 429,10, com preços entre R$ 739,00 (Bella França – Manaíra) e R$ 1.169,00 (Lyon Perfumes e Cosméticos – Bairro dos Estados), variação de 57,99%.

Mais variações – O Procon-JP registra outras variações bem significativas: 118,23% no perfume Vip Rosé Carolina Herrera 30ml, com preços entre R$ 269,90 (Renner – Shopping Manaíra) e R$ 589,00 (Lyon Perfumes e Cosméticos – Bairro dos Estados), diferença de R$ 319,10; e 65,48% no Lancome La Vie Est Belle 30ml, que oscila entre R$ 349,90 (Bella França – Manaira) e R$ 579,00 (Lyon Perfumes e Cosméticos – Bairro dos Estados), diferença de R$ 229,10.

A pesquisa do Procon-JP visitou os seguintes estabelecimentos: Riachuelo, Mahogany, Tio Patinhas, Di Rosy Perfumes e O Boticário (Tambiá); Bella França, Renner, Soff e Rayssa Imports (Manaíra); e Lyon Perfumes e Cosméticos (Bairro dos Estados).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br