Prefeitura promove ‘Pedalada Azul’ neste domingo e reforça importância do cuidado com a saúde do homem

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste domingo (23) a ‘Pedalada Azul’. A concentração acontece a partir das 7h na Praça da Independência, bairro de Tambiá, e percorrerá cerca de 5km até o Busto de Tamandaré, na praia de Tambaú. O evento acontece em parceria com grupos de pedal da cidade e com o Sest/Senat.

A pedalada integra a programação do ‘Novembro Azul’ da SMS e tem como objetivo dar visibilidade a importância do cuidado com a saúde do homem, reforçando a prática da atividade física como aliada na prevenção de doenças. “No Novembro Azul, para além de falar do câncer de próstata, reforçamos o cuidado integral com a saúde do homem, buscando conscientizar a importância de uma vida mais saudável. Nesse sentido, a pedalada vem como um movimento de conscientização e mobilização, junto à população, para dar destaque a necessidade do cuidado. Convidamos todos, homens e mulheres, a participarem conosco desse momento”, destaca o diretor do Departamento de Saúde do Homem da SMS, Victor Mariz.

Ao final da pedalada, no Busto de Tamandaré, a SMS e empresas parceiras estarão ofertando serviços como vacinação, aferição da pressão arterial, testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, atendimento odontológico com o odontomóvel, corte de cabelo e palestras.

Programação – As atividades do Novembro Azul da Rede Municipal de Saúde seguem até o final do mês com ações nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas, hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs), além de programação em parceria com outros órgãos e instituições.

Serviço – Em João Pessoa, a Rede Municipal de Saúde oferece cuidado integral à saúde da população masculina, desde os atendimentos básicos e preventivos até uma assistência especializada para diagnósticos e tratamentos.

Além disso, durante todo o ano, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o exame de Antígeno Prostático Específico (PSA), que é importante para identificar alterações na próstata, possibilitando o diagnóstico precoce de um possível câncer. Pode realizar o exame o homem a partir de 50 anos ou a partir dos 45 anos, se tiver histórico de câncer de próstata na família. Para ter acesso, o cidadão deve procurar sua unidade de saúde da família (USF) de referência.