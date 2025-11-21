prazo para pedido de reaplicação de provas termina nesta sexta

Prova do Enem.

Participantes do Enem 2025 que enfrentaram contratempos e perderam um ou os dois dias de provas poderão solicitar a reaplicação do exame. O prazo para pedir uma nova oportunidade segue até as 12h desta sexta-feira (21), no horário de Brasília. A reaplicação está marcada para os dias 16 e 17 de dezembro.

O Inep reforça que esta será a única reaplicação do Enem em 2025. Poderão participar todos os candidatos que se sentiram prejudicados por situações como falta de energia, problemas externos às escolas, desastres naturais ou doenças infectocontagiosas.

Como solicitar

O pedido deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, no site do Inep, com login via Gov.br. Para análise, o candidato precisa anexar um documento legível, em português, que comprove o motivo da ausência no dia da aplicação, com data correspondente ao dia perdido.

Todos os pedidos serão analisados individualmente pela equipe do Inep. Apenas solicitações com documentação aprovada garantirão a participação nos novos dias de prova. O candidato fará apenas o dia de exame que não conseguiu realizar originalmente.

Com o prazo curto e a reaplicação única, o Inep orienta que os interessados não deixem a solicitação para a última hora.

Situações que garantem o direito

Participantes de municípios atingidos por desastres naturais têm o direito automaticamente assegurado.

Também terão direito à reaplicação os inscritos que enfrentaram problemas logísticos durante a aplicação, como falhas de energia que comprometeram a visibilidade da prova ou erros de execução no procedimento.

Segundo o edital do Enem 2025, participantes com diagnóstico de doenças infectocontagiosas devem solicitar nova data de prova. Entre elas estão: tuberculose, coqueluche, difteria, meningite, varíola, varíola dos macacos, influenza A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, catapora e covid-19.

Cronograma

O MEC prevê a reaplicação das provas do Enem 2025 nos dias 16 e 17 de dezembro.

A data mais aguardada é a entrega final dos resultados, em janeiro de 2026. A data ainda será confirmada pelo Inep.

O resultado do Enem para treineiros será liberado cerca de 60 dias após a divulgação do resultado geral, na Página do Participante. A nota serve apenas para autoavaliação.

Período semelhante para disponibilização da vista individual da folha de redação elaborada pelos participantes do Enem 2025. A vista pedagógica da prova de redação permitirá ao candidato verificar a pontuação alcançada em cada uma das competências aferidas pelos avaliadores do Inep.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Anualmente, a aplicação ocorre em dois dias. Ao todo, 142.050 inscritos no Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) podem fazer as provas em toda a Paraíba.

A quantidade de inscritos neste ano na Paraíba é 10,6% maior do que a de 2024, quando o estado registrou 128.376 inscritos. Entre os inscritos, as mulheres são maioria. Elas equivalem a 58,28%, ou seja, 82.787 das inscrições. Já os homens representam 41.72%, ou seja, 59.263.

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Nesta edição, o Enem voltou a ser utilizado para a conclusão do ensino médio. É necessário atingir, no mínimo, 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e 500 pontos na redação.

