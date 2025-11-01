sábado, novembro 1, 2025
Alexandre Galgani é bronze em etapa da Copa do Mundo

O brasileiro Alexandre Galgani conquistou nesta sexta-feira (31) a medalha de bronze da etapa de Al Ain (Emirados Árabes Unidos) da Copa do Mundo de tiro esportivo. A conquista veio na prova R5 Carabina de Ar – 10 metros – posição deitada para a classe SH2 (atiradores que precisam de suporte para a arma).

O paulista garantiu o bronze na competição disputada nos Emirados Árabes ao somar 234,0 pontos, ficando atrás do britânico Ryan Cockbill (ouro com 255,3 pontos) e do tailandês Anuson Chaichamnan (prata com 255,2).

Também nesta sexta-feira, o gaúcho Alexandro Basso ficou na quarta colocação da prova do paratrap (tiro ao prato). Na véspera, o atleta havia conquistado sua vaga nas finais após obter a primeira colocação nas classificatórias.

