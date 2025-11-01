Cícero Lucena apresenta programação cultural de Natal e Réveillon e inaugura decoração natalina

João Pessoa está pronta para viver intensamente – de 22 de novembro a 31 de dezembro – as celebrações de Natal e Réveillon. A programação do Celebra João Pessoa foi divulgada nesta sexta-feira (31) pelo prefeito Cícero Lucena, no Parque Solon de Lucena, durante a inauguração da decoração natalina da cidade: Lagoa, no Parque das Três Ruas (Bancários), Busto de Tamandaré (Tambaú) e Rua Joaquim Avundano (Rua dos Sabores, em Miramar).

Entre os destaques da programação cultural estão a apresentação do Frei Gilson, no dia 27 de dezembro, no Busto de Tamandaré, e shows de artistas populares como Pagode do Meu Agrado, Mano Walter e Juzé, que se apresenta no Réveillon. A festa da virada ainda contará com uma atração surpresa, prometendo encantar moradores e turistas.

Cícero Lucena destacou que a prefeitura, mais uma vez, se antecipa para fazer de João Pessoa a primeira capital do país iluminada e decorada para a celebração de Natal, reforçando o espírito dessa época junto a população local e turistas. Em relação a programação cultural, o gestor projetou as atrações para impulsionar a geração de renda na capital, valorizando espaços como o Centro Histórico e a orla, oferecendo uma diversidade artística.

“Isso é planejamento, ação, impulsionados pela satisfação de executar e aprimorar constantemente. João Pessoa vivencia um momento singular em todas as esferas, com progressos e novas conquistas. O objetivo primordial é elevar a qualidade de vida dos seus munícipes, beneficiando, consequentemente, aqueles que a visitam. Este período será marcado por celebrações, alegria, solidariedade e renovação da esperança em um futuro promissor”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra convidou a população a vivenciar momentos especiais nos principais pontos da cidade, embelezados pelo projeto da decoração natalina desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Na Lagoa, por exemplo, a população pode entrar para registrar, em fotos uma árvore que mede 37 metros, a casinha de Papai Noel, também imersiva, além de uma variedade de itens ao longo de toda extensão do parque. Da mesma forma, ao longo da Avenida Epitácio Pessoa, do Parque das Três Ruas, do Largo de Tambaú e da rua Joaquim Avundano.

“É com grande satisfação que celebro mais um Natal ao lado do prefeito Cícero, fortalecendo nossa parceria. Sinto-me honrado em proporcionar uma celebração natalina memorável e especial. Conforme podem observar, as luzes foram acesas, convidando a todos para a visitação. Nossa estrutura está impecável, com o objetivo de receber a sua família. É Natal em João Pessoa, o primeiro Natal do Brasil”, celebrou Leo.

Turismo em alta – De acordo com o secretário executivo municipal de Turismo, Daniel Rodrigues, com a execução do projeto natalino de forma antecipada, João Pessoa fica ainda mais atrativa para ser divulgada em feiras e demais eventos do segmento. Ele disse que, nesse mês de novembro, a cidade chegará aos 90% de ocupação da rede hoteleira, atingindo os 100% até o fim do ano, com o ponto alto dos shows no Centro e Orla da cidade.

Tempo de celebração – Famílias inteiras já ocupam os vários pontos da cidade atraídas pela decoração natalina. Na Lagoa, Juliana Rocha, que é professora, elogiou e celebrou as atrações divulgadas pela prefeitura, tanto para o Natal quanto para o Réveillon. “Tem para todos os gostos, e acho que isso é que tem que ser levado em consideração. Eu não tenho palavras para descrever tanta beleza aqui na Lagoa. Agora é só celebrar”, destacou.

Clique aqui e confira a programação completa do Celebra João Pessoa, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope).