Mano Walter e Juzé são confirmados; veja programação completa

Réveillon 2026 em João Pessoa: Mano Walter, Juzé e outras atrações são confirmadas para a virada – Foto: Divulgação.

A Prefeitura de João Pessoa divulgou a programação para o Réveillon 2026, na noite desta sexta-feira (31), que promete uma série de shows gratuitos no Busto de Tamandaré. Entre as atrações confirmadas para a virada estão Mano Walter, Juzé e grupo Pagode do Meu Agrado, que devem se apresentar entre as praias de Cabo Branco e Tambaú.

Na programação, a prefeitura informou que uma atração supresa ainda vai se somar aos outros artistas que farão as apresentações na virada. No entanto, não divulgou uma data de quando isso vai ser revelado. Os horários das apresentações ainda não foram divulgados.

O evento de divulgação também revelou a programação de festividades do Natal, em João Pessoa. Entre as atrações confirmadas para a época do Natal, depois do dia 25 de dezembro, está o Frei Gilson, que vai se apresentar no dia 27. Veja a programação abaixo.

Programação completa dos eventos de Natal e Réveillon em João Pessoa:

Caravana de Natal

22/11, 17h30 – Caravana Coca-Cola

Casa da Pólvora

28/11, 16h — Casa da Pólvora: abertura do presépio natalino do artista plástico Babá Santana, com grupo de música de câmara e personagens natalinos.

Hotel Globo

20/nov a 20/jan — Festival Internacional de Arte Naif;

20/12 – Concerto com o sexteto de violoncelos da UFPB.

Largo do São Francisco

12/12, 19h — Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica do Município, com participação de Mayana Neiva, da Cia de Dança do Município de João Pessoa e interação com personagens no entorno do espetáculo.

Busto de Tamandaré