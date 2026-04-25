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OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA CAATINGA GRANDE TEM INÍCIO EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

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A Gestão Municipal de São José do Seridó iniciou as obras de reforma e ampliação da quadra de esportes do Assentamento Seridó, comunidade popularmente conhecida como Caatinga Grande, localizada a quase 10 km da sede do município.


“Orçada no valor de R$ 314 mil a obra foi viabilizada através de emenda parlamentar, no valor de R$ 200 mil, destinada a São José do Seridó pelo deputado estadual Nelter Queiroz e complementada através de uma contrapartida financeira, dada por nossa gestão, no valor de R$ 114 mil”, frisou o prefeito Jackson Dantas.


Ainda de acordo com o gestor municipal, a obra foi iniciada no último dia 16 de maio, está sendo tocada pela Construtora Alicerce LTDA e tem previsão de ser entregue no final de outubro deste ano.


“Vamos fazer uma obra grande, bonita e a altura de nossos conterrâneos do Assentamento Seridó. A quadra ganhará novo piso, cobertura, banheiro e vestiário”, apontou Jackson Dantas, frisando a importância desta nova praça esportiva para a juventude e para o esporte amador local.

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