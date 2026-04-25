Cícero Lucena firma adesão de João Pessoa ao Programa Nacional de Gestão e Inovação

O prefeito Cícero Lucena assinou, nesta sexta-feira (10), o termo de adesão do Município de João Pessoa ao Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI), do Governo Federal. A iniciativa vai garantir à Capital paraibana o acesso a um portfólio com mais de 30 soluções voltadas à transformação digital, modernização das compras públicas e capacitação de servidores municipais.

A solenidade aconteceu no Hospital Napoleão Laureano, em Jaguaribe, e contou com a presença da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Durante o evento, o prefeito anunciou que João Pessoa foi beneficiada com a cessão de um imóvel da União, inicialmente destinado à construção de uma maternidade. Cícero explicou que o espaço será cedido ao Hospital Laureano, referência no enfrentamento ao câncer, fortalecendo a rede de atendimento oncológico na Capital.

Com a assinatura, João Pessoa se torna uma das cidades pioneiras a integrar o PNGI, sendo o quinto município do País a aderir ao programa, que já conta com a pactuação de 22 estados. “Demonstra, de forma concreta, que quando se tem o objetivo de trabalhar para melhorar a vida da população, aparecem pessoas que colaboram para que possamos cumprir nosso papel. Já temos avançado nessa área, com a Inovatec, desenvolvendo projetos e ações na iluminação pública e tecnologia”, afirmou o prefeito.

João Pessoa contará ainda com acompanhamento técnico permanente da equipe do MGI. Dois gerentes de relacionamento da Diretoria de Inovação Governamental da Secretaria de Gestão e Inovação (Dinov/Seges) do ministério atuarão junto à Prefeitura, em parceria com a Assessoria Especial de Cooperação Federativa (AECF), para apoiar a seleção e implementação das soluções mais adequadas às prioridades locais.

Segundo a ministra da Gestão, Esther Dweck, o PNGI expressa a importância da cooperação federativa no Brasil. “Entendemos que esse trabalho tem um objetivo comum, que é fazer com que a gestão pública seja capaz de transformar a vida das pessoas. Queremos que o Estado brasileiro seja, cada vez mais, uma parte da solução dos nossos problemas, que seja inovador e inclusivo. Juntos, lado a lado, conseguimos melhorar a vida da população, do estado da Paraíba e de todo o Brasil”, ressaltou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que o que realmente transforma a sociedade para melhor é a gestão pública de qualidade. “Sou um grande defensor dessas parcerias entre os municípios, os estados e a União, para que cada vez mais, falando uma só língua, tenhamos um alinhamento na administração pública que tem a população como foco e objetivo de trabalho” destacou.