sexta-feira, janeiro 16, 2026
CBF sorteia confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

As semifinais da Copa do Brasil de futebol feminino estão definidas. O São Paulo medirá forças com o Palmeiras, enquanto a Ferroviária terá pela frente o Bahia, apontou sorteio realizado na última quinta-feira (9) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em sua sede no Rio de Janeiro.

Os dois confrontos serão disputados no dia 4 de novembro. A partir das 19h (horário de Brasília), Ferroviária e Bahia jogam na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (São Paulo). Já às 21h30 será a vez do clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras. O local deste jogo ainda será definido.

Em sua 11ª edição, a Copa do Brasil de futebol feminino tem três postulantes ao título que ainda não levantaram o troféu em nenhum oportunidade: São Paulo, Palmeiras e Bahia. Já a Ferroviária já ficou no lugar mais alto do pódio em uma oportunidade, no ano de 2014.

