João Azevêdo é homenageado em solenidade do TRT-PB e destaca importância de parcerias com o Tribunal na inclusão dos paraibanos

O governador João Azevêdo foi agraciado, nesta sexta-feira (10), com a Medalha Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Epitácio Pessoa, em solenidade do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba (13ª Região), realizada no auditório Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em João Pessoa. A comenda é destinada a autoridades e instituições que contribuíram com a Justiça do Trabalho, tendo como principal objetivo a inclusão.

Ao todo, 40 autoridades foram agraciadas, número alusivo aos 40 anos de existência do TRT-PB, completados em 2025. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Epitácio Pessoa é constituída de seis graus: Grão-Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual agradeceu a honraria e reafirmou o compromisso do Governo da Paraíba com a Justiça do Trabalho. “É uma alegria muito grande receber essa homenagem, ao lado de grandes personalidades da Paraíba e do Brasil. Essa relação institucional que o nosso Governo tem com a Justiça do Trabalho é fundamental, porque possibilita ações de proteção, na área social, que são desenvolvidas com Tribunal faz com que a gente tenha a certeza de que fazer um Governo de inclusão traz resultados”, afirmou.

“Quando se faz uma análise de uma relação institucional consolidada, como é o caso do Poder Executivo com o Tribunal Regional do Trabalho, é fácil identificar que nós temos um foco único, que é o cuidar das pessoas. E o Tribunal Regional do Trabalho desempenha esse papel, que é a busca pela inclusão, pela proteção do trabalhador. E, ao longo desses anos, a nossa gestão tem desenvolvido uma relação muito produtiva com a Justiça do Trabalho paraibano em diversas parcerias”, acrescentou o governador, ao parabenizar o Regional paraibano pelos seus 40 anos de atuação.

A presidente do TRT-PB, desembargadora Herminegilda Leite Machado, destacou a importância da homenagem. “A entrega dessas medalhas foi para reconhecer aquelas autoridades e instituições que colaboram com a Justiça do Trabalho, que é um ramo do Poder Judiciário, extremamente necessária para o fortalecimento da democracia no nosso País. E o governador João Azevêdo tem sido um parceiro do Tribunal no fortalecimento do diálogo com as instituições do Governo da Paraíba, contribuindo na consolidação das políticas públicas inclusivas no estado”, justificou.