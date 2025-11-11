Instituto Cândida Vargas renova título de Hospital Amigo da Criança e da Mulher

O Instituto Cândida Vargas (ICV), da Prefeitura de João Pessoa, renovou novamente o título da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), reconhecimento concedido pelo Ministério da Saúde e pela (Unicef ) a instituições que promovem e fortalecem o aleitamento materno e o cuidado humanizado com a mulher e o bebê. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (31) pela própria maternidade.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, celebrou a renovação do título e relembrou que foi em sua gestão que o Instituto Cândida Vargas conquistou a certificação pela primeira vez. “Estou muito feliz com a notícia de mais uma renovação de algo que criamos no primeiro mandato da nossa gestão, que foi a maternidade do Cândida Vargas participar do projeto da Unicef de Maternidade Amiga da Criança. Conseguimos manter isso ao longo das gestões, mesmo com uma interrupção em determinado momento, e retomamos porque isso representa cuidado com profissionalismo, responsabilidade, competência e, acima de tudo, humanização e amor ao próximo. Parabenizo e agradeço a todos os profissionais da maternidade, que com suas ações têm garantido esse selo tão importante para todos nós”, comemorou.

O selo é resultado de um esforço coletivo, liderado pelo Banco de Leite Humano Drª Zilda Arns, que esteve à frente dos treinamentos e capacitações dos profissionais envolvidos na conquista.

“A equipe da Maternidade Cândida Vargas está de parabéns por toda a doação entregue nessa caminhada. Foi lindo de se ver todo mundo participando ativamente no processo de treinamento e capacitação, reforçando a capacidade da equipe em assumir a responsabilidade de entregar um serviço de qualidade para quem precisa dele”, destacou Malu Tavares, coordenadora do Banco de Leite Humano.

Concedido pela primeira vez em 1997, o selo IHAC já havia sido renovado em 2022. Agora, em 2025, mais uma vez o Instituto Cândida Vargas comprova seu compromisso com a excelência. Durante a avaliação, foram analisadas rotinas, fluxos, estatísticas, política de aleitamento materno e os cuidados com o binômio mãe-bebê. Os 10 passos exigidos para a certificação são estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com foco em garantir acolhimento e cuidado desde a gestação até o pós-parto.

Para o secretário de Saúde de João Pessoa, Luís Ferreira, a renovação do selo reflete o compromisso da gestão municipal com a saúde pública. “Renovar esse título é muito mais do que uma conquista institucional. É a prova de que temos uma equipe comprometida com a vida e com o bem-estar de mães e bebês. O Instituto Cândida Vargas é uma referência não só em João Pessoa, mas em todo o estado. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, cuidando com respeito, excelência e responsabilidade”, disse.

O diretor-geral do Instituto Cândida Vargas, Quintino Régis, também comemorou a conquista e destacou o envolvimento de toda a equipe. “Esse título reafirma o compromisso diário da nossa equipe com a qualidade da assistência materno-infantil. Somos uma maternidade de alta complexidade, que acolhe com humanização e técnica. Agradeço a todos os setores envolvidos, especialmente ao Banco de Leite, que conduziu todo o processo com dedicação e competência. É uma vitória de todos”, contou.

Entre janeiro e junho deste ano, o Instituto Cândida Vargas realizou mais de 2.900 partos e registrou mais de 11.700 atendimentos de urgência, reforçando seu papel essencial na rede municipal de saúde. Referência em pré-natal de alto risco, vítimas de violência, neonatologia e obstetrícia, o Instituto se coloca à disposição não apenas das mulheres de João Pessoa, mas de toda a Paraíba.

“Esses dados refletem o empenho diário da nossa equipe e a seriedade com que conduzimos a gestão da maternidade. Cada atendimento é planejado com responsabilidade, eficiência e foco na humanização. O ICV não é apenas um espaço de cuidado, mas também de compromisso com a vida e com a saúde pública de qualidade”, enfatizou o diretor administrativo do ICV, Marcelo Melo.