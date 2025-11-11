terça-feira, novembro 11, 2025
Polícia investiga esquema de fraudes na prefeitura de Guarulhos

Com apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), a Polícia Civil iniciou nesta quinta-feira (31) a segunda fase da Operação Publicanos, que investiga um esquema de fraude nos sistemas de cobrança de impostos da cidade. Conforme a investigação, o esquema envolve funcionários públicos e privados da última administração municipal.

A ação é decorrência de um inquérito comandado pelo Setor Especializado no Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, instaurado para apurar irregularidades na Secretaria de Finanças de Guarulhos.

Iniciadas em 2022, investigações apontam recebimento de propina por cerca de 600 funcionários para falsificar documentos e desviar recursos municipais. O grupo é acusado de desviar R$ 14 bilhões dos cofres públicos ao participar de fraudes fiscais.

Segundo a Polícia, participam da operação 53 policiais civis, com apoio de 23 viaturas, para cumprimento de mandados de busca e apreensão em dez endereços. As diligências prosseguem.

Em nota, a prefeitura de Guarulhos diz que apoia a operação para investigar o esquema de fraudes, que prejudicou não apenas a administração municipal, mas sobretudo as famílias da cidade, que poderiam ser mais bem assistidas com a quantia desviada pela quadrilha organizada durante a gestão anterior. A prefeitura diz ainda que está à disposição da Justiça para auxiliar nas investigações e combater o crime organizado no município.

