Prefeitura investe mais de R$ 11 milhões em serviços de manutenção na rede de drenagem em 2025

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), investiu mais de R$ 11 milhões em serviços de manutenção na rede de drenagem só em 2025. Com o auxílio de tecnologia e várias equipes em ação todos os dias, o trabalho é crucial para evitar alagamentos e enchentes nos períodos chuvosos.

Com 14 equipes de trabalho, os serviços de manutenção na rede de drenagem são realizados diariamente por meio da Unidade Executora de Manutenção da Seinfra. As ações mais executadas são limpeza e desobstrução de galerias pluviais, extensão de rede, substituição de bocas de lobo e poços de visita.

A Seinfra está trabalhando com seis caminhões hidrojato de alta pressão, que conseguem realizar os serviços de sucção e limpeza, além de robôs para auxiliar na identificação de obstruções nas galerias pluviais, evitando que haja acúmulo de resíduos que causam alagamentos nas vias. Os robôs funcionam como monitores, que conseguem entrar profundamente na rede de drenagem e mostrar, por meio de vídeo, se há algo atrapalhando o fluxo da água e se é necessário realizar algum serviço ou reparo ou até mesmo se há ligações clandestinas.

“Com muito esforço coletivo e auxílio da tecnologia, nós temos conseguido minimizar os efeitos das chuvas nos últimos anos. É um trabalho preventivo que é realizado diariamente pensando no bem-estar da população de João Pessoa”, destacou Acacyo Daniel, chefe de Manutenção da Seinfra.

Lixo nas galerias – A quantidade de lixo encontrado nas galerias é grande e o serviço de limpeza é essencial e indispensável para que esse material seja retirado das galerias para não impedir o fluxo da água. Diariamente, são retiradas toneladas de lixo e encontrados diversos tipos de materiais como sacolas, garrafas plásticas, galhos, pneus, madeiras, entre outros.

A Seinfra orienta que o descarte correto do lixo evita a obstrução das galerias, principalmente nos dias de chuva, quando o lixo descartado irregularmente vai direto para a rede de drenagem, provocando pontos de alagamentos.

“Um dos fatores que dificultam o trabalho de limpeza e desobstrução de galerias é a quantidade de lixo descartado de forma irregular nas ruas, que acabam entupindo as galerias. Então, a orientação que nós damos é que população descarte os detritos nos locais corretos e nos horários em que esse material costuma ser recolhido, sobretudo nos períodos chuvosos”, explicou Acacyo.

Serviço – Em caso de necessidade de serviços na rede de drenagem, o cidadão deve solicitar através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – ferramenta para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.