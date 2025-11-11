Prefeitura entrega mais de R$ 1 milhão em equipamentos para a educação municipal

A Prefeitura de Currais Novos realizou na manhã desta quinta-feira (31) uma das maiores entregas de equipamentos para a rede municipal de ensino com investimentos que ultrapassam R$ 1 milhão de reais. Com organização da Secretaria Municipal de Educação – SME, a solenidade de entrega ocorreu no Ginásio “Geraldão” com a presença de alunos, professores, gestores das escolas, do Prefeito e Vice-Prefeita, Lucas e Milena Galvão, do Secretário Municipal de Educação, Jorian Santos, vereadores, secretários municipais, servidores, imprensa, equipe da SME e comunidade escolar.

Foram entregues: carteiras, tablets, ar condicionados, freezers, computadores, e livros didáticos de preparação para o SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica. Os recursos são da educação em tempo integral e FUNDEB – Complementação VAAT, e somam R$ 1.283.600,60. Além dos equipamentos, a Prefeitura está realizando a reforma das escolas: Professora Trindade Campelo, Castelo Branco, Nossa Senhora e Gilson Firmino.

(Fotos: Ruth Xavier)