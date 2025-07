Paraíba apresenta arranjos produtivos locais durante Fórum Nacional de Secretários do Trabalho — Governo da Paraíba

Os arranjos produtivos locais da Paraíba como instrumentos que ajudam a quebrar o ciclo da pobreza foram destaque no primeiro dia – nesta quinta-feira (24) – da 145ª Assembleia Geral do Fórum Nacional de Secretários do Trabalho (Fonset), que acontece até esta sexta-feira (25), no Hotel Nord Sapucaia, em João Pessoa. O objetivo do evento é promover o compartilhamento de experiências entre os estados, a cooperação técnica, o desenvolvimento de políticas públicas e o estabelecimento de uma relação colaborativa entre as unidades federativas estaduais e o Governo Federal.

Em sua explanação, a secretária do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Werton, falou sobre várias ideias e iniciativas na Paraíba, destacando os arranjos produtivos locais: “As atividades dos arranjos produtivos locais não exigem das pessoas alto grau de escolaridade, nem diploma, mas elas trazem liberdade desse movimento. Não exigiu que o pequeno agricultor tivesse várias formaturas, porque ele estava produzindo leite da porteira para dentro, porém da porteira para fora ele não conseguia levar os produtos dele para o mercado; e esse é o papel do Estado. O Estado tem que chegar não como facilitador, mas como colaborador, corrigindo falhas e abrindo caminhos”.

Para o secretário de Estado do Trabalho do Ceará e presidente do Fonset, Vladyson Viana, as reuniões do Fórum permitem conhecer as experiências do Governo da Paraíba, que tem apresentado avanços significativos nas políticas públicas de trabalho, além de promover um compartilhamento de experiências. “Tivemos a oportunidade de conhecer a experiência extremamente bem-sucedida da Capribom, a partir do cooperativismo, localizada no Cariri paraibano, que conseguiu transformar a realidade local atuando na criação de caprinos e aves, com a produção de laticínios, seja no corte. Assim como a atuação da Cinep, agência de desenvolvimento econômico, que implementa um plano de reestruturação de uma área turística do estado da Paraíba. Começamos o dia de forma muito proveitosa e nossa expectativa é que o encontro seja bastante produtivo, com muitas pautas importantes que contribuirão significativamente para as políticas de trabalho na Paraíba, no Nordeste e em todo o Brasil”, comentou o presidente.

O diretor de Emprego e Renda do MTE, Tiago Motta, destacou que o Ministério do Trabalho está sendo reestruturado em suas políticas públicas. “Portanto, todas as iniciativas que visem reunir os secretários estaduais do Trabalho para debater políticas e compartilhar experiências bem-sucedidas, como as apresentadas hoje pela secretária Pollyanna e sua equipe da Paraíba, são de grande relevância”.

E ressaltou: “Acreditamos que este encontro oferece a oportunidade de aprofundar a discussão sobre a pauta do trabalho. Amanhã, na segunda etapa da reunião, constituiremos um grupo de trabalho para analisar o ecossistema de sistemas de informação voltados ao trabalhador brasileiro. Isso impactará diretamente nos postos da Rede Sine, visando aprimorar os serviços oferecidos, assim teremos mais oportunidades de captar vagas de emprego, identificar trabalhadores em situação de desemprego ou em busca de novas áreas de atuação. Outros temas abordarão a integração entre as políticas de qualificação social e profissional e a intermediação de mão de obra. Estamos em fase de desenvolvimento de nosso sistema de informação que nos permitirá analisar o perfil do trabalhador e indicar cursos de qualificação na sua região, promovendo sua empregabilidade e auxiliando na superação do desemprego”.

Tiago Motta lembrou ainda do desafio lançado aos secretários para implementação do novo Sine, a Casa do Trabalhador. “O Projeto vai além da reconstrução das unidades do Sine, visa a humanização e o acréscimo de novos serviços ao trabalhador. Isso inclui atendimento personalizado, pré-seleção de candidatos e uma central de captação de vagas. A Casa também fará uso de ferramentas de inteligência artificial para otimizar o direcionamento dos recursos investidos, tanto na intermediação de mão de obra quanto na qualificação social e profissional”, afirmou o diretor.

A 145ª Assembleia Geral Ordinária do Fonset continua nesta sexta-feira com a participação remota do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e do secretário Nacional de Relações do Trabalho/MTE, Marcos Perioto; da subsecretária de Estatística e Estudos do Trabalho/MTE, Paula Montagner, e do diretor de Emprego e Renda, Tiago Motta, além de diálogo presencial com outras autoridades.