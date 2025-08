Cícero Lucena firma parceria com o Exército e cria projeto de musicalização para crianças do Residencial Vista Alegre

No início deste ano, a banda de música do 1º Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro realizou uma apresentação especial para as crianças do Residencial Vista Alegre, localizado no Colinas do Sul, como parte de um projeto social promovido pela Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab). O momento foi tão inspirador que meninos e meninas, com idades entre 5 e 10 anos, manifestaram o desejo de aprender música. A resposta veio nesta quinta-feira (31), com a assinatura de um acordo de cooperação entre a Prefeitura de João Pessoa e o Exército Brasileiro, oficializado pelo prefeito Cícero Lucena, para transformar esse sonho em realidade.

A partir de agora, duas vezes por mês, durante o período de um ano, as crianças que estudam na Escola Municipal Deputada Lúcia Braga terão aulas de coral no 1º Grupamento de Engenharia, no Bairro dos Estados. A iniciativa, intitulada ‘Projeto Davi’, é fruto da união entre as duas instituições e visa proporcionar experiências musicais aliadas à formação em civilidade, educação e cidadania.

“Este é um projeto que visa otimizar o potencial musical do Exército Brasileiro, especialmente por meio de suas bandas marciais. O objetivo é utilizar a música como ferramenta para descobrir e desenvolver talentos, promovendo a profissionalização e o interesse musical desde os primeiros anos. Trata-se de investir no desenvolvimento integral do cidadão, começando na infância”, destacou o prefeito Cícero Lucena, durante a assinatura do termo no 1º Grupamento de Engenharia.

Acompanhamento da Prefeitura – Inicialmente, 26 crianças serão beneficiadas, com todo apoio da Secretaria Municipal de Habitação, que será responsável pela logística e condução dos alunos até as aulas. A secretária da Pasta, Socorro Gadelha, celebrou a iniciativa, ressaltando que o trabalho social da Prefeitura de João Pessoa vai além da entrega de moradias.

“Esse projeto social, idealizado pelo prefeito Cícero Lucena e pelo vice-prefeito Leo Bezerra, vai muito além da infraestrutura física, como casas, condomínios e escolas. Ele alcança a dimensão cultural, com programas que promovem o desenvolvimento integral do indivíduo. Ao oferecer oportunidades de expressão artística, cultivamos talentos que podem contribuir para o futuro do nosso País”, destacou.

Parceria – O general de brigada Alessandro da Silva, comandante do 1º Grupamento de Engenharia, também celebrou o início do projeto, destacando o potencial da música como agente de transformação social. Ele reforçou o interesse da instituição em expandir a parceria com a Prefeitura Municipal.

“Acreditamos que essa parceria vai frutificar, gerando impactos positivos na vida das crianças. Esta cerimônia é uma pequena amostra do futuro do nosso país. Dessa geração, certamente surgirão juízes, professores, policiais militares, médicos, enfermeiros e outros profissionais. Estamos investindo nesse futuro, oferecendo a essas crianças uma nova perspectiva de vida”, garantiu o general.

Sobre o Projeto Davi – É uma iniciativa de musicalização voltada para crianças e adolescentes do Residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul, que estudam na Escola Municipal Deputada Lúcia Braga. O objetivo é promover o resgate de valores morais e cívicos por meio da música, fortalecendo o senso de cidadania, disciplina, respeito e autoestima.