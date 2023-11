Prefeito entrega chaves do apartamento próprio para famílias do programa Compra Assistida

Amanda Duarte, 28 anos, teve dúvidas sobre o futuro que teria com seus dois filhos morando numa área de risco da Capital, com a casa desabando pelo impacto das chuvas, há um ano e meio. Mas ela recebeu o cuidado da Prefeitura de João Pessoa, que primeiro interditou o imóvel, garantiu assistência através do aluguel social e, nesta quarta-feira (29), o prefeito Cícero Lucena entregou as chaves do seu apartamento próprio, dentro do programa Compra Assistida.

“Você ver um sonho ser realizado é algo muito gratificante, só temos a agradecer a Deus, porque esse programa de compra assistida permite que pessoas que estejam em áreas de risco, devidamente cadastradas, possam ter a chance e oportunidade de encontrar um lugar bem estruturado para poder criar sua família e morar. As que têm filhos pequenos, inclusive, com a oportunidade de ter escola e creche próximo para ajudar na educação dos seus filhos”, afirmou o prefeito, que também entregou as chaves do imóvel de outras duas famílias nesta tarde de quarta-feira.

Esse mecanismo da gestão municipal funciona por meio do programa João Pessoa Sustentável, que prevê a doação de um imóvel de até R$115 mil em qualquer lugar da cidade que esteja com documentação regular, em uma rua calçada e com saneamento básico. O valor será pago pela Prefeitura, que também auxilia na busca do imóvel. Estão sendo beneficiadas inicialmente as famílias do complexo Beira Rio, formado pelas comunidades Santa Clara, Padre Hildon Bandeira, Miramar, Brasília de Palha, São Rafael, Tito Silva, Vila Tambauzinho e Cafofo Liberdade.

Amanda Duarte escolheu morar perto do trabalho, num residencial seguro, confortável e com infraestrutura completa para viver uma vida nova, no Colibris. “Eu não tenho nem palavras para agradecer, porque eu estava correndo um risco grande. A situação que eu estava passando, depois que começaram as chuvas, a terra absorver muita água e o chão da minha sala começou a abrir no meio”, relembra os momentos mais difíceis na comunidade Santa Clara, no Castelo Branco. “Foi uma ótima escolha, vir morar aqui, com tudo garantido pela prefeitura”, agradeceu.

Esse relacionamento com as famílias faz parte do programa Compra Assistida, que permite que os beneficiados escolham onde querem morar, dentro do teto limite. O coordenador do Programa João Pessoa Sustentável, Antônio Elizeu, disse que são 800 famílias cadastradas que a prefeitura está no processo para contemplar com o imóvel ou beneficiar através de outras modalidades, como na construção de conjuntos habitacionais.

“É com muita alegria e emoção, porque estamos tirando as pessoas que estavam numa área de risco, a exemplo ali da Santa Clara, naquela barreira que todos nós sabemos que ocorre desmoronamento toda vez que chove forte. Dar uma moradia com a sua regularização fundiária, saneada com água, com esgoto e em boa localização é algo muito importante”, afirmou.

Outros beneficiados – Também receberam as chaves do apartamento próprio nesta quarta-feira Ana Maria Melo, que está de endereço novo no Jardim São Paulo, e Soyama Leôncio do Nascimento, que está de mudança para o bairro do Geisel. Essas famílias estavam vivendo em áreas de risco de desabamento, inundações ou precariedade habitacional.